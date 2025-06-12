عاجل.. كارثة مروعة الآن بعد تحطم طائرة ركاب على متنها 242 شخص من جنسيات مختلفة بالقرب من مطار أحمد آباد

في كارثة جديدة من كوارث الطائرات المدنية، تحطمت طائرة ركاب قبل قليل تتبع الخطوط الهندية بالقرب من مطار هندي بمدينة أحمد آباد، وكانت الطائرة على متنها حوالي 242 شخص من جنسيات مختلفة، ولكن أغلبهم يحملون الجنسية الهندية.

وكانت الطائرة التي تحطمت من طراز بوينج 787-8 وكان من المفترض أن تتوجه من أحمد آباد غرب يالهند لمطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن، ولكن بعد إقلاعها تحطمت واصطدمت بمبنى سكني يستخدم لسكن الأطباء، وكانت الطائرة تقل عائلات كاملة ذاهبون لزيارات عمل وبعضهم ذاهب لقضاء عطلة الصيف، الأمر الذي ضاعف من مأساوية الحادث.

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وبحسب تقارير صحفية فإن ركاب الطائرة المنكوبة كان بعضهم يحمل الجسية الهندية، ويبلغ عددهم نحو 169 شخص، والبعض الآخر يحمل الجنسية البريطانية وعددهم 53 شخص، هذا إلى جانب 7 أشخاص يحملون الجنسية البرتغالية وراكب يحمل الجنسية الكندية.