عاجل| قصف صاروخي على قواعد أمريكية في سوريا .. الحرب تتسع بشكل متسارع

أورت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل في نبأ عاجل، عن استهداف قاعدة للقوات الأمريكية بشرق سوريا بقصف صاروخي مركز، القصف استهدف حقل “كونيكو” للغاز الطبيعي بمنطقة دير الزور.

قصف صاروخي على قاعدة امريكية شرق سوريا

هل بدء الرد على الهجمات الأمريكية؟

لم يمضي سوى ساعات قليلة من الغارات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي باليمن، إلا وجاء الرد السريع باستهداف قوات أمريكية بشرق سوريا، فهل يكون هذا بداية الرد، والذي أعلن المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي أنه لن يمر الاعتداء عليهم دون رد؟ هذا ما ستفصح عنه الساعات القادمة.

وفي كل الأحوال فإن الشيء الأكيد هو اتساع رقعة الحرب في غزة جنوباً بعد الغارات التي ضربت اليمن، وشرقا بعد التفجيرات التي ضربت إيران، وشمالاً باستهداف قيادات حماس في لبنان، وأخيراً ضرب القواعد الأمريكية في سوريا.

ألمانيا تبرر الهجمات الأمريكية البريطانية

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، وفق ما أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، أن الضربات التي شنتها الطائرات الأمريكية والإنجليزية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، تهدف إلى منع الهجمات التي تتعرض لها السفن بالبحر الأحمر.

وأكدت الوزارة ذلك بتغريده لها على منصة “أكس”، قالت فيها “يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر”.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية المركزية، قد أعلنت عن قيام قوات تابعه لها ولبريطانيا بشن هجمات على أهداف حوثية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 12 يناير، وبررت هجومها بأنها لتقويض القدرات الحوثية على مهاجمة السفن في البجر الأحمر، حيث حملت جماعة الحوثي المسؤولية عن الهجمات التي تعرضت لها سفن الشحن بالبحر الأحمر.