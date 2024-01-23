عاجل: قتيلان و40 جريحًا في ضربات جوية روسية على كييف وخاركيف

شهدت مدينتا كييف وخاركيف في أوكرانيا الليلة، هجومًا صاروخيًا نفذته القوات الروسية، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 40 آخرين بجروح، حسبما أعلنت السلطات المحلية، وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن الهجوم استخدم مجموعة متنوعة من الصواريخ، بينها صواريخ كروز وباليستية، مما تسبب في خسائر بشرية جسيمة ودمر عدة مناطق في المدينتين.

يرتفع حال التوتر في أوكرانيا، مع استمرار التصعيد العسكري الروسي، مما يثير المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد حدة التوتر في المنطقة، وفي ليلة مظلمة لأوكرانيا، نفذت القوات الروسية هجمات صاروخية على مدينتي كييف وخاركيف، متسببة في مقتل شخصين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وفقًا للسلطات المحلية، وأظهرت البيانات الأولية أن أطفالًا تعرضوا لإصابات بشظايا، بينما جرحت امرأة أخرى في القصف.

مقتل شخصين وجرح 40 جراء ضربات جوية روسية على #كييف و #خاركيف.. والجيش الأوكراني: أسقطنا 21 مسيرة#العربية pic.twitter.com/BllGDybOHW — العربية (@AlArabiya) January 23, 2024

اعلن الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف أن 28 شخصًا أصيبوا في الضربات على خاركيف، وللأسف فقدت امرأتان حياتهما، إحداهما تبلغ 56 عامًا والأخرى تبلغ 40 عامًا، وفي منطقة كييف، أصيب 13 شخصًا دون تسجيل وفيات.

رئيس قسم التحقيقات في خاركيف أشار إلى إصابة الأطفال وقال: “وفقًا للبيانات الأولية، تعرض أطفال لإصابات بشظايا”، في الوقت نفسه، أعلن رئيس بلدية خاركيف عن دمار كامل في مبنى سكني، حيث يعمل فريق الإنقاذ على البحث تحت الركام، من ناحية أخرى، أكدت السلطات في كييف إصابة شخصين بجروح جراء قصف آخر، مما يعكس تصاعد العنف.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على قرية كروخمالني بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا، ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، جاء هذا التقدم نتيجة للعمليات النشطة التي نفذتها وحدات من مجموعة الغرب.

روسيا تسيطر على قرية بمنطقة خاركيف الأوكرانية https://t.co/Iyx0n9zvjG — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 21, 2024

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تصدت لـ 7 هجمات نفذتها وحدات من القوات الأوكرانية والحرس الوطني في مناطق سينكوفكا في دونيتسك وكولوميشيخا في لوغانسك، وبفضل الدعم الجوي والمدفعي الروسي، نجحت القوات الروسية في صد الهجمات وتحقيق تقدم في الميدان.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 310 عسكريين، بالإضافة إلى دبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات، ومدفع “هاوتزر” من طراز “دي-20″، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد. يأتي هذا في سياق التصعيد المتصاعد في المنطقة، مع استمرار التوترات بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأعلن الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف أن 28 شخصًا أصيبوا في الضربات على خاركيف، وللأسف فقدت امرأتان حياتهما، إحداهما تبلغ 56 عامًا والأخرى تبلغ 40 عامًا. في منطقة كييف، أصيب 13 شخصًا دون تسجيل وفيات.

قتل شخص وأصيب آخرون جراء الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف. أعلن حاكمان إقليميان أن شخصًا على الأقل لقي حتفه في هذه الهجمات.

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف كييف وخاركيف https://t.co/d870vDZBUF pic.twitter.com/Nv1hDUq4VQ — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) January 23, 2024

رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرهي بوبكو، حث السكان على الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والبقاء في الملاجئ بسبب استمرار الهجمات الجوية، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من صد هجمات صواريخ روسية في كييف وخاركيف.

في خاركيف، أكد رئيس بلدية المدينة أن هناك دمارًا كبيرًا في أحد المباني السكنية نتيجة للهجوم الصاروخي، وأن فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

هجمات الثلاثاء أسفرت أيضًا عن إصابة العديد من الأشخاص، بما في ذلك أطفال، حسب التقارير الرسمية، ورئيس القسم التحقيقي في خاركيف، سيرغي بولفينوف، أشار إلى إصابة الأطفال بشظايا، وأكد إصابة امرأة أخرى.