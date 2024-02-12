عاجل.. غارات إسرائيلية مكثفة على رفح قرب الحدود المصرية

خلال الدقائق الأخيرة شهدت مدينة رفح غارات إسرائيلية مكثفة وإطلاق للنيران من طائرات ومروحيات جيش الإحتلال الإسرائيلي، وكانت بعض الغارات الجوية على مسافة قريبة جداً من الحدود المصرية.

وكان قد أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي على رغبته في اجتياح بري على مدينة رفح التي يتواجد بها أكثر من مليون ونصف المليون من الشعب الفلسطيني.

وقد أفاد مراسل قناة الجزيرة على وجود 4 شهداء حتى الأن بعد الغارات الجوية من جيش الإحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، كما قال مراسل قناة على أن الغارات الجوية كانت أكثر من 40 غارة بعضها وصل إلى الحدود مع مصر.