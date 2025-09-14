عاجل “جلطة”.. ظهور مقلق لترامب بفم متدلي يثير التكهنات حول صحته وناشط أمريكي “سكتة دماغية 100%”

بدأ جدل جديد على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب ظهوره لإحياء ذكرى 11 سبتمبر وكان وجهه شاحب وفمه متدلي من الجهة اليمني، وكان يبدو عليه الإرتباك الشديد، الأمر الذي أثار تكهنات عديدة.

تكهنات حول صحة ترامب ونشطاء يؤكدون إصابته بجلطة دماغية

وانتشرت صور ترامب بشكل كبير بمواقع التواصل والتي ظهر فيها وقد أنهكه المرض وتدلى فمه، وسط تساؤلات عن صحة الرئيس الأمريكي، وقام ناشط أمريكي يدعى “جيرمي كابلويتز”، بشر صور ترامب وعلق عليها قائلاً أنه أصيب بسكتة دماغية بنسبة 100%، ووصلت هذه التغريدة لأكثر من 38 مليون شخص حول العالم وحققت تفاعلات كبيرة على منصة إكس.

وبعد ظهور ترامب بحالته الصحية الواضحة للجميع، نشر البيت الأبيض فيديو للرئيس الأمريكي تعليقاً على اغتيال الناشط تشارلي كيرك، وتسبب الفيديو في موجة انتقادات كبيرة، وأكد النشطاء أن الفيديو مولد بواسطة الذكاء الإصطناعي.

ومما عزز التكهنات حول صحة ترامب، ما أثير مؤخراً حول ظهور بقع زرقاء في يديه، وتورم في قدمية، وحينها قال البيت الأبيض أن الرئيس مصاب بتورم وريدي مزمن يؤدي إلى ضعف تدفق الدم في بعض مناطق الجسد.