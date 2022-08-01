عاجل طهران تؤكِّد “لدينا إمكانية صنع قنبلة ذرية”، والطرف الآخر “قد يسبب المشاكل لكنَّه لن يمنع تقدمنا”

في خبر عاجل ورد قبل قليل، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن “إيران لديها القدرة التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكن هذا الأمر ليس مدرجاً على جدول الأعمال”، حسب وصفه.

تعامل إيران الإيجابي مع الوكالة مستمر

وأوضح محمد إسلامي أنَّ تعامل إيران “الإيجابي مع الوكالة مازال مستمراً وفق اتفاق الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي” مضيفاً أنَّ “الاتفاق النووي كان يهدف لإغلاق الملفات المزعومة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران قبلت بقيود الاتفاق من أجل ذلك”.

الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي “مجرَّد مزاعم”

وشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أنَّ “ملف الأبعاد العسكرية المزعومة لنشاطاتنا النووية تم إغلاقه وفق الاتفاق النووي” وحذَّر من أنَّ “تكرار تلك الادعاءات الواهية أمر غير مقبول، وهي بنيت أساساً على مزاعم المنافقين “جماعة محاهدي خلق”، والكيان الصهيوني، و يكررونها منذ 20 عاماً”، حسب تعبيره.

إسلامي يحذِّر من تكرار الاتهامات

وقال إسلامي أنَّ “طرح هذه الاتهامات من جديد من قبل الطرف الآخر هو أمر غير مقبول، منوهاً إلى أنَّ طهران قامت بإزالة الكاميرات الإضافية المرتبطة بالاتفاق النووي ليعلم الغرب “أن طرح الاتهامات من جديد لا يتوافق مع الاتفاق النووي”

كما طالب “الطرف الآخر” في إشارة إلى بعض أطراف الاتفاق النووي وجهاتٍ أُخرى، بالكف عن تكرار الاتهامات، إذا كانت لديه الرغبة بالعودة إلى الاتفاق، “وإن كان لا يريد ذلك فلا داعي لتضييع وقت سائر الأطراف”.

ورغم تأكيده على قدرة بلاده حالياً على صنع قنبلة ذرية، إلَّا أنَّ رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قد أكَّد أنَّ “اتهامنا بالسعي وراء حيازة سلاح نووي اتهام باطل يطرحه الكيان الصهيوني بدعم من معارضي الثورة، وهذه الأجواء الكاذبة قد تتسبب لنا بمشاكل، لكنها لن تمنع تقدمنا”.