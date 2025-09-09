عاجل.. ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل باستهداف قطر لاغتيال قادة حماس وتقديم الدعم الكامل لتل أبيب

ما زالت إسرائيل تواصل انتهاكاتها الدائمة والمستمرة للعواصم العربية، واليوم تقصف إسرائيل قطر دون أي مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية، فبالأمس فقط قصفت إسرائيل سوريا ولبنان وتفعل ما تفعله بفلسطين وغزة، والآن تضرب الدوحة عاصمة قطر بحجة استهداف قادة حماس.

إسرائيل تقصف الدوحة وأول رد من قطر

وما كان لإسرائيل أن تفعل ما تفعله الآن إلا بتصريح مسبق من أمريكا، وهذا ما أكده اليوم مسوؤل إسرائيلي، والذي أكد أنه تم إبلاغ أمريكا قبل استهداف قطر، مؤكداً أن أمريكا قدمت دعماً كاملاً للعملية، ويبدو أن نتنياهو وحكومته يريد جر المنطقة بالكامل إلى المجهول.

هذا وقد أدانت دولة قطر الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بالجبان على الدوحة، مؤكدةً أنه يشكل انتهاك صارخ للأعراف الدولية ويهدد أمن وسلامة المنطقة بأكملها، كما أكدت الخارجية القطرية على عدم تهاونها مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث بأمن الإقليم.

وجاء نص بيان الخارجية القطرية وفق م يلي: