عاجل.. ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل باستهداف قطر لاغتيال قادة حماس وتقديم الدعم الكامل لتل أبيب

سيد عطية

ما زالت إسرائيل تواصل انتهاكاتها الدائمة والمستمرة للعواصم العربية، واليوم تقصف إسرائيل قطر دون أي مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية، فبالأمس فقط قصفت إسرائيل سوريا ولبنان وتفعل ما تفعله بفلسطين وغزة، والآن تضرب الدوحة عاصمة قطر بحجة استهداف قادة حماس.

إسرائيل تقصف الدوحة وأول رد من قطر

وما كان لإسرائيل أن تفعل ما تفعله الآن إلا بتصريح مسبق من أمريكا، وهذا ما أكده اليوم مسوؤل إسرائيلي، والذي أكد أنه تم إبلاغ أمريكا قبل استهداف قطر، مؤكداً أن أمريكا قدمت دعماً كاملاً للعملية، ويبدو أن نتنياهو وحكومته يريد جر المنطقة بالكامل إلى المجهول.

هذا وقد أدانت دولة قطر الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بالجبان على الدوحة، مؤكدةً أنه يشكل انتهاك صارخ للأعراف الدولية ويهدد أمن وسلامة المنطقة بأكملها، كما أكدت الخارجية القطرية على عدم تهاونها مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث بأمن الإقليم.

وجاء نص بيان الخارجية القطرية وفق م يلي:

تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر، وتؤكد الوزارة أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


