عاجل| ضربة موجعه لريال مدريد قبل نهائي السوبر الإسبانى

علي حسني

تلقى ريال مدريد ضربه موجعه قبل نهائى كأس السوبر الإسبانى أمام اتلتيك بلباو يوم الأحد القادم، والتى تستضيفه المملكه العربيه السعودية.

عاجل| ضربة موجعه لريال مدريد قبل نهائي السوبر الإسبانى 1 15/1/2022 - 3:48 م

وسوف يغيب اللاعب كارفخال عن مباراة النهائى يوم الأحد بسبب إصابته بفيروس كورونا، ليتلقر يال مدريد ضربه موجعه إخرى بسبب غياب اللاعب النمساوى دافيد ألابا بسبب عدم جاهزيته.

وقد فاز نادى ريال مدريد فى الكلاسيكو الماضى بنتيجة ثلاث أهداف لهدفين ليصعد إلى نهائى كأس السوبر الإسبانى، ويلتقى مع فريق اتلتيك بلباو بعد فوزه على اتلتيكو مدريد بنتيجة هدافين لهدف.

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علي حسني

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