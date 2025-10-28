عاجل “شكلها هتقلب نووي”.. بوتين يستعرض بصاروخ نووي عابر للقارات وترامب يهدده علناً بغواصة نووية قرب سواحل روسيا

قام الرئيس الأمريكي اليوم بتوجيه تهديد صريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووجه ترامب كلامه لبوتين قائلاً له، بأن عليه أن يتذكر أن هناك غواصة نووية لا يوجد لها مثيل في العالم موجودة الآن بالقرب من السواحل الروسية، وأكد ترامب على أن الروس لا يستهينون بأمريكا، كما أن أمريكا لا تستهين بالدب الروسي.

حرب كلامية نووية بين بوتين وترامب

وجاء تهديد ترامب لبوتين، عقب ساعات قليلة من إعلان بوتين من داخل مقر قيادة الجيش الروسي، عن نجاح روسيا في إطلاق صاروخ بوريستنيك، وهذا الصاروخ لا تلتقطه الرادارات الحالية ولا القادمة، كما أن الصاروخ الروسي الجديد يعمل بالطاقة النووية، وقادر على حمل رؤوس نووية، وهو صاروخ عابر للقارات.

وقال الرئيس الأمريكي رداً على التجربة الصاروخية الروسية، وما صرح به بوتين اليوم، أن ما قاله الرئيس الروسي كان غير مناسب، وأنه يجب عليه أن ينهي حرب أوكرانيا فوراً، وأضاف أن هذه الحرب كان من المفترض أن تستغرق أسبوع واحد، ولكنها الآن دخلت عامها الرابع.