عاجل “شجب وإدانة”.. نتائج قمة الدوحة وبيانها الختامي تؤكد الوقوف مع قطر فيما تتخذه من قرارات

صدر منذ قليل البيان الختامي عن قمة الدوحة الطارئة والإستثنائية التي عقدت اليوم في قطر، رداً على العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف قادة حركة المقاومة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لمناقشة الرد على المقترح الأمريكي لوقف الحرب في غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

قمة الدوحة والبيان الختامي

ووفق البيان الختامي الصادر عن قمة قطر اليوم، فإن الدول العربية والإسلامية عبّرت عن تضامنها الكامل مع قطر فيما تتخذه من رد على الهجوم الإسرائيلي، وأشاد البيان بموقف قطر في تعاملها الحكيم مع الإعتداء الإسرائيلي، مع تأكيد القادة العرب على الوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض وقع جديد بالمنطقة.

كما أكد البيان الختامي الصادر الآن عن قمة الدوحة على إدانة المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس، وشدد البيان على ضرورة تنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة، وأدان بيان القمة العربية الإسلامية في قطر استخدام إسرائيل الحصار لتجويع أهل غزة.