أخبار عالمية

عاجل “شجب وإدانة”.. نتائج قمة الدوحة وبيانها الختامي تؤكد الوقوف مع قطر فيما تتخذه من قرارات

سيد عطية

صدر منذ قليل البيان الختامي عن قمة الدوحة الطارئة والإستثنائية التي عقدت اليوم في قطر، رداً على العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف قادة حركة المقاومة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لمناقشة الرد على المقترح الأمريكي لوقف الحرب في غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

عاجل "شجب وإدانة".. نتائج قمة الدوحة وبيانها الختامي تؤكد الوقوف مع قطر فيما تتخذه من قرارات

قمة الدوحة والبيان الختامي

ووفق البيان الختامي الصادر عن قمة قطر اليوم، فإن الدول العربية والإسلامية عبّرت عن تضامنها الكامل مع قطر فيما تتخذه من رد على الهجوم الإسرائيلي، وأشاد البيان بموقف قطر في تعاملها الحكيم مع الإعتداء الإسرائيلي، مع تأكيد القادة العرب على الوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض وقع جديد بالمنطقة.

اقرأ معنا أيضاً:

كما أكد البيان الختامي الصادر الآن عن قمة الدوحة على إدانة المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس، وشدد البيان على ضرورة تنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة، وأدان بيان القمة العربية الإسلامية في قطر استخدام إسرائيل الحصار لتجويع أهل غزة.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.