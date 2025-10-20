عاجل.. شاهد فضيحة “أمك” التي هزت البيت الأبيض وأصبحت حديث العالم

تسببت “كارولاين ليفت” متحدثة لبيت الأبيض في ضجة كبيرة بين الصحفيين بعد ردها على صحفي أمريكي بـ”أمك”، وبدأت القصة بعد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض على لقاء مرتقب بين الرئيسين بوتين وترامب في العاصمة المجرية من أجل مناقشة وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وحدث لقاء صحفي بين ليفت والصحفيين حول هذا الأمر.

أمك تثير ضجة كبيرة في البيت الأبيض

وأثناء اللقاء الصحفي بين متحدثة البيت الأبيض والصحفيين، قام صحفي أمريكي بتوجيه سؤال لـ “كارولاين ليفت” وسأل قائلاً، من الذي اختار العاصمة المجرية بالتحديد من أجل لقاء الرئيسين بوتين وترامب، فردت عليه قائلة “أمك”، فرد عليها قائلاً هل تعتقدين أن ردك طريف، فرد للمرة الثانية قائلة، أن أسألتك متطرفة ومضللة ومتحيزة وسخيفة ولا تؤخذ على محمل الجد.

وبعد هذا الرد الغير مسؤول من متحدثة البيت الأبيض، قام نفس الصحفي بتوجيه نفس السؤال لـ “ستيفن تشيونغ” مدير الإتصالات بالبيت الأبيض، سائلاً عن الذي اختار المجر للقاء بوتين وترامب، فكان الرد أيضاً “أمك”، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين الصحفيين والمواطنين في أمريكا والعالم عبر وسائل التواصل الإجتماعي.