أخبار عالمية

عاجل.. شاهد فضيحة “أمك” التي هزت البيت الأبيض وأصبحت حديث العالم

إسلام عوض

تسببت “كارولاين ليفت” متحدثة لبيت الأبيض في ضجة كبيرة بين الصحفيين بعد ردها على صحفي أمريكي بـ”أمك”، وبدأت القصة بعد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض على لقاء مرتقب بين الرئيسين بوتين وترامب في العاصمة المجرية من أجل مناقشة وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وحدث لقاء صحفي بين ليفت والصحفيين حول هذا الأمر.

عاجل.. فضيحة "أمك" التي هزت البيت الأبيض وتُنذر بانهيار أكبر الديمقراطيات في العالم

أمك تثير ضجة كبيرة في البيت الأبيض

وأثناء اللقاء الصحفي بين متحدثة البيت الأبيض والصحفيين، قام صحفي أمريكي بتوجيه سؤال لـ “كارولاين ليفت” وسأل قائلاً، من الذي اختار العاصمة المجرية بالتحديد من أجل لقاء الرئيسين بوتين وترامب، فردت عليه قائلة “أمك”، فرد عليها قائلاً هل تعتقدين أن ردك طريف، فرد للمرة الثانية قائلة، أن أسألتك متطرفة ومضللة ومتحيزة وسخيفة ولا تؤخذ على محمل الجد.

قد يهمك أيضاً:

وبعد هذا الرد الغير مسؤول من متحدثة البيت الأبيض، قام نفس الصحفي بتوجيه نفس السؤال لـ “ستيفن تشيونغ” مدير الإتصالات بالبيت الأبيض، سائلاً عن الذي اختار المجر للقاء بوتين وترامب، فكان الرد أيضاً “أمك”، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين الصحفيين والمواطنين في أمريكا والعالم عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

عن الكاتب:
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.