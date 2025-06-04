عاجل.. سوريا تدخل على خط المواجهة مع إسرائيل بعد إطلاق صواريخ منها على هضبة الجولان

أعلنت جماعة تطلق على نفسها إسم كتائب الشهيد محمد الضيف عن تبنيها عملية إطلاق صاروخي غراد من الداخل السوري على هضبة الجولان المحتلة، وهذه الجماعة لم تكن متواجدة قبل اليوم ولكنها أعلنت عن نفسها اليوم عقب قصفها للجولان المحتلة، ويبدو أنها جماعة ناشئة جديدة.

جماعة الشهيد محمد الضيف تقصف الجولان بصواريخ غراد

وأكدت الجماعة في تصريحات لها لقناة الجزيرة الإخبارية أن عملياتها ضد إسرائيل لن توقف إلا بعدما تتوقف الحرب على غزة، ووفق محللون وخبراء عسكريين فإنه سوف تظهر العديد من الجماعات التي تحارب إسرائيل في ظل تعنت نتنياهو وحكومته وعدم التوصل لاتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة.

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وبهذا فإن الأراضي السورية دخلت هي الأخرى على خط المواجهة مع إسرائيل، وذلك بعد اليمن وجماعة أنصار الله الحوثية من جهة، ولبنان من جهة أخرى، إلا أن جبهة لبنان تم تحييدها، وقام وزير الدفاع الإسرائيلي بتحميل الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولية إطلاق صواريخ على إسرئايل من الأراضي السورية.