عاجل| سقوط طائرة عسكرية أمريكية شرقي البحر المتوسط.. وبيان من القيادة العسكرية

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، يوكوم، رسميًا قبل قليل، عن تعرض طائرة عسكرية أميركية لحادث خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط، معبرة عن أسفها الشديد لسقوط الطائرة العسكرية التابعة للجيش الأمريكي، في الوقت الذي تعزز فيها واشنطن تواجدها العسكري في الشرق الأوسط، تزامنًا مع الحرب التي تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة.

وحسب البيان العسكري الأمريكي الذي تداولته وكالات أنباء عالمية، فلم تُحدد واشنطن نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، إلا أنها اكتفت بالإشارة إلى سقوط الطائرة العسكرية خلال تدريب فوق البحر المتوسط شرقًا.

بيان القيادة العسكرية

وجاء في نص بيان القيادة العسكرية الأمريكية بأوروبا: مساء العاشر من نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أميركية كانت تقوم بعمليات تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت.

وأضافت: يمكننا القول بشكل قاطع إن طلعة الطائرة كانت مرتبطة بالتدريب فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي، مضيفة أن سبب حادث التدريب قيد التحقيق حاليًا.