عاجل .. زلزال مدمر بقوة 7.4 يضرب اليابان وتوقعات بموجات تسونامي عنيفة

علنت هيئة الإذاعة اليابانية منذ قليل عن تعرض البلاد لزلزال مدمر بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب الزلزال وسط اليابان الأمر الذي يتوقع معه حدوث موجات تسونامي عنيفة بموجات يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار من المحتمل أن تضرب المناطق القريبة من الشواطئ.

زلزال اليابان .. مصدر الصورة أخبار 24

سلسلة من الزلازل تضرب الشرق

يأتي زلزال اليابان بعد أيام من زلزال الصين المدمر الذي راح ضحيته ما يقرب من 150 شخص، وتسبب في تصدع وانهيار لآلاف المباني، وتسبب في خسائر مباشرة لأكثر من 145 ألف شخص.

A magnitude 7 earthquake has struck West Coast of Honshu region, tsunami warnings have also been issued. #Earthquake #Japan #Tsunami japonyada deprem #deprem pic.twitter.com/EHpBX3q8Nd — seyma cetin (@seymacetin777) January 1, 2024

هذا وقد كشفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في تقرير لها، أن درجة التأثر بالزلزال تراوحت بين 7.4 درجة إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وذلك حسب درجة القرب من مركز الزلزال، وقالت أن موجات التسونامي المتوقعة وصلت بالفعل إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.

وحتى الآن لم تتوافر معلومات دقيقة عن عدد الضحايا، أو حجم الخسائر التي تسبب فيها الزلزال.

جدير بالذكر أن اليابان كثيراً ما تتعرض لموجات من الزلازل العاتية، ولكن ما يقلل من تأثير وحجم الدمار بالبلاد، هو البنية التحتية القوية التي يراعى في التخطيط لها وتنفيذها مثل هذه الكوارث الطبيعية.