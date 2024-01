عاجل .. زلزال مدمر بقوة 7.4 يضرب اليابان وتوقعات بموجات تسونامي عنيفة

علنت هيئة الإذاعة اليابانية منذ قليل عن تعرض البلاد لزلزال مدمر بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب الزلزال وسط اليابان الأمر الذي يتوقع معه حدوث موجات تسونامي عنيفة بموجات يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار من المحتمل أن تضرب المناطق القريبة من الشواطئ.

زلزال اليابان .. مصدر الصورة أخبار 24

يأتي زلزال اليابان بعد أيام من زلزال الصين المدمر الذي راح ضحيته ما يقرب من 150 شخص، وتسبب في تصدع وانهيار لآلاف المباني، وتسبب في خسائر مباشرة لأكثر من 145 ألف شخص.

A magnitude 7 earthquake has struck West Coast of Honshu region, tsunami warnings have also been issued. #Earthquake #Japan #Tsunami japonyada deprem #deprem pic.twitter.com/EHpBX3q8Nd

هذا وقد كشفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في تقرير لها، أن درجة التأثر بالزلزال تراوحت بين 7.4 درجة إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وذلك حسب درجة القرب من مركز الزلزال، وقالت أن موجات التسونامي المتوقعة وصلت بالفعل إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.

وحتى الآن لم تتوافر معلومات دقيقة عن عدد الضحايا، أو حجم الخسائر التي تسبب فيها الزلزال.

Widespread shaking in Japan.

A major 7.4-magnitude #earthquake occurred in #Japan. Widespread shaking in Japan. A #tsunami warning has also been issued. #deprem #sismo pic.twitter.com/X1V4ziPjWy

