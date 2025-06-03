عاجل.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب تركيا واليونان ومصر قبل قليل

قال المركز الأورو متوسطي للزلازل منذ قليل، أن هناك زلزال ضرب كل من تركيا واليونان وشعر به سكان مصر، وذلك في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو الجاري 2025، وعلى إثر هذا الزلزال أصدرت البحوث الفلكية المصرية بياناً هي الأخرى كشفت فيه إحداثيات وتفاصيل الزلازل.

وفي بداية الأمر وبعد بيان الأورومتوسطي للزلازال، أكدت البحوث الفلكية المصرية أن الزلزال كان بالقرب من الحدود التركية، وبلغت قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر، وأكدت على أن الزلازل ظاهرة طبيعية، وأن مصر لم تدخل حزام الزلازال، ولكن تركيا هي منطقة نشطة زلزالياً.

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وقالت البحوث الفلكية في وقت لا حق وقبل قليل، أن قوة الزلزال في مصر بلغت نحو 5.8 درجة بمقياس ريختر، وأن مركز الزلزال يقع على بُعد 500 كيلو متر من شمال العريش، وكان بعمق 60 كيلو متر وعند خط طول 28.38 درجة شرقاً، وخط عرض 36.57 درجة شمالاً.