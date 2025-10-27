أخبار عالمية

عاجل| زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب غرب تركيا

أحمد مراد

أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث، الإثنين، منذ قليل عن وقوع زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر غرب تركيا في مدينة سينديرجي.

وتم تسجيل حدوث الزلزال في تمام الساعة 19:48 بتوقيت غرينتش، كما شعر بالزلزال سكان المدن المجاورة للمدينة التي حدث بها الزلزال من بينها اسطنبول وإزمير.

ولم يتحدث البيان الذي تم إصداره من الوكالة التركية عن وقوع أية ضحايا.

لكن إلى جانب تركيا، فقد شعر بالزلزال الذي كان مركزه على بُعد 49 كيلو مترا من باليكسير كل من سكان بلغاريا، وقبرص، واليونان، ورومانيا، وشمال مقدونيا، وترتب على هذه الهزة المرعبة فرار السكان إلى الشوارع.

وكان المركز القومي الهندي لرصد الزلازل، أمس الأحد، قد أعلن عن تعرض المنطقة الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ (بحر كورال) لزلزال وصلت شدته إلى 6 درجات بمقياس ريختر، ووقع الزلزال بالتحديد عند خط عرض 12,34 جنوبا، وخط طول 166,46 شرقا على عمق 10 كيلو متر.

ولم يذكر أيضا المركز الهندي وقوع أي خسائر في الارواح أو أضرار مادية نتيجة لهذا الزلزال.

 

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


