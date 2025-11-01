عاجل.. رسالة حادة وشديدة اللهجة من إيران لنتنياهو وطهران تؤكد جاهزيتها لكافة السيناريوهات

يبدو أن إيران لديها معلومات تشير إلى احتمالية قيام إسرائيل بشن حرب جديدة عليها، وبعد انتهاء حرب الـ12 يوم الماضية، تجهزت إيران بشكل جيد لأي حرب جديدة في المستقبل، كما أن وضع نتنياهو السياسي داخل إسرائيل سئ، حيث تتم محاكمته الآن في العديد من قضايا الفساد المتهم فيها.

إيران تحذر نتنياهو وإسرائيل

ويحاول نتنياهو الهروب من محاكمته عبر الحروب وفتح جبهات جديدة، ولذلك كان لا يريد وقف حرب غزة، ويفتح جبهات جديدة بين الحين والآخر للهروب من المحاكمة والتحجج بأن إسرائيل في حالة حرب، هذا بالإضافة إلى أن نتنياهو لديه الكثير من الذرائع التي من خلالها يستطيع إقناع ترامب بشن حرب جديدة على إيران، والبرنامج النووي الإيراني أول هذه الذرائع الإسرائيلية.

واليوم وفي لقاء صحفي مع وزير الخارجية الإيراني عبر قناة الجزيرة، أكد فيه على أن إيران مستعدة بشكل جيد للحرب، وهي على استعداد كامل لكافة السيناريوهات، وأضاف أنه إذا أقدم نتنياهو على أي عمل عدائي فإن عواقبه ستكون وخيمة عليه وعلى إسرائيل، مشيراً إلى أن طهران اكتسبت خبرة كبيرة في حرب الـ12 يوم، وتم تجربة العديد من صواريخها في حرب حقيقية.