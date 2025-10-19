أخبار عالمية

عاجل.. رد حاسم من حماس بعد التهديدات الأمريكية الأخيرة بالتدخل في غزة لحماية العصابات المسلحة

سيد عطية

أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً تهدد فيه حماس بتدخلها في غزة بسبب ما أسمته حماية المدنيين، وطالبت أمريكا في بيانها الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، بإلزام حماس بتطبيق شروط اتفاق وقف الحرب لإحلال السلام في المنطقة والحفاظ على ما تم توقيعه في شرم الشيخ.

عاجل.. رد حاسم من حماس بعد التهديدات الأمريكية الأخيرة بالتدخل في غزة لحماية العصابات المسلحة

وأضاف البيان الأمريكي الصادر من الخارجية، أنه يوجد معلومات موثوقة لدى الإدارة الأمريكية تؤكد على قيام حماس بهجوم وشيك على المدنيين، وتقصد أمريكا بالمدنيين هنا العصابات المسلحة التي شكلتها إسرائيل خلال فترة الحرب والتي كانت تروع المدنيين من سكان غزة وتستولي على المساعدات الإنسانية، وذلك مثل عصابات ياسر أبو شباب وغيرها.

اقرأ معنا أيضاً:

وردت حركة المقاومة حماس على ما وصفته بالإدعاءات الأمريكية، ونفت انتهاكها لأي بند من بنود وقف إطلاق النار، وقالت حماس أن الحقائق تقول أن إسرائيل هي من شكّلت ومولت ودعمت العصابات المسلحة الإجرامية في غزة.

 

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.