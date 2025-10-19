عاجل.. رد حاسم من حماس بعد التهديدات الأمريكية الأخيرة بالتدخل في غزة لحماية العصابات المسلحة
أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً تهدد فيه حماس بتدخلها في غزة بسبب ما أسمته حماية المدنيين، وطالبت أمريكا في بيانها الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، بإلزام حماس بتطبيق شروط اتفاق وقف الحرب لإحلال السلام في المنطقة والحفاظ على ما تم توقيعه في شرم الشيخ.
وأضاف البيان الأمريكي الصادر من الخارجية، أنه يوجد معلومات موثوقة لدى الإدارة الأمريكية تؤكد على قيام حماس بهجوم وشيك على المدنيين، وتقصد أمريكا بالمدنيين هنا العصابات المسلحة التي شكلتها إسرائيل خلال فترة الحرب والتي كانت تروع المدنيين من سكان غزة وتستولي على المساعدات الإنسانية، وذلك مثل عصابات ياسر أبو شباب وغيرها.
اقرأ معنا أيضاً:
- وزنها 2 طن.. سمكة عملاقة طولها 10 متر تخرج من البحر لأهل غزة بعد اشتداد الحصار الإسرائيلي عليهم
- عاجل.. تصريحات خطيرة لنتيناهو بعودة شبح الحرب والمقاومة تعلن جاهزيتها للغدر الإسرائيلي
- عاجل وبعد مقتل صالح الجعفراوي على يد مليشيا أبو شباب.. المقاومة تعتقل 60 عنصر وتقتل عدد من مليشيات غزة
وردت حركة المقاومة حماس على ما وصفته بالإدعاءات الأمريكية، ونفت انتهاكها لأي بند من بنود وقف إطلاق النار، وقالت حماس أن الحقائق تقول أن إسرائيل هي من شكّلت ومولت ودعمت العصابات المسلحة الإجرامية في غزة.