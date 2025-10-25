عاجل| رئيسة وزراء اليابان تصل إلى ماليزيا لحضور القمة الـ 47 لرابطة آسيان

وصلت رئيسة وزراء اليابان المعينة حديثا، ساناي تاكايشي، إلى ماليزيا من أجل المشاركة فية القمة رقم 47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، واللقاءات المرتبطة بها، المزمع انطلاقها في مركز كوالالمبور الدولي للمؤتمرات ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، وحتى يوم الـ 28 من شهر أكتوبر الجاري.

وتعتبر تاكايشي، أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في تاريخ اليابان، كما تمثل هذه الزيارة الأولى من نوعها للزعيمة اليابانية التي تولت زمام الأمور في اليابان منذ أيام قليلة في 21 أكتوبر 2025.

وهبطت الطائرة الخاصة برئيسة وزراء اليابان والوفد المرافق لها في مطار كوالالمبور الدولي في تمام الساعة 7:29 مساء اليوم، وكان في استقبالها الدكتورة زاليخا بنت مصطفى، الوزيرة في مجلس رئيس الوزراء الماليزي (شؤون الإقليم الفيدرالي).

وعمدت تاكايشي إلى تفقد حرس الشرف المكون من 28 ضابطا وجنديا من الكتيبة الأولى لفوج الجيش الملكي الماليزي.

وترأس ماليزيا الرابطة هذا العام، ومن المقرر أن تعقد رئيسة الوزراء اليابانية خلال زيارتها عدة اجتماعات مع القادة الماليزيين من أجل استكشاف الطرق التي يمكن التعاون بها في عدد من المجالات التي تمثل اهتماما مشتركا بين البلدين مثل: الأمن البحري، التحول الأخضر، المرونة الاقتصادية، وأخيرًا الشؤون الإنسانية في إطار الرابطة الآسيوية.

جدير بالذكر أن قمة (آسيان) والدول المرتبطة معها، ستناقش أزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية.