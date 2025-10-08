عاجل..حماس تُنهي الجدل حول سلاحها وأسرى إسرائيل ووقف الحرب وتضع نقاط حاسمة في المفاوضات

تجري الآن مشاورات هامة في شرم الشيخ بين حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى في غزة من جهة، وبين الطرف الإسرائيلي من جهة أخرى، وتريد إسرائيل أن تحصل على أسراها الأحياء والأموات في غزة، وتعرقل انسحابها وعملية وقف الحرب بشروط لا يقبلها الطرف الفلسطيني المفاوض.

مفاوضات حماس وإسرائيل في شرم الشيخ

إلا أن المقاومة الفلسطينية وضعت شروط واضحة وحاسمة لإنهاء الحرب والإنسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وقالت حماس بأن وفد الحركة أكد على أن الإفراج عن آخر أسير إسرائيلي يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب من غزة، وشددت حماس على ربط مراحل الإفراج عن الأسرى بالإنسحاب الكامل للإحتلال.

كما طالب الوفد الفلسطيني المفاوض بضرورة تلقي ضمانات دولية حاسمة لوقف الحرب بشكل نهائي والإنسحاب الكامل من غزة، وهذا أيضاً ما شددت عليه سرايا القدس في بيان رسمي منذ قليل.

حيث أكدت سرايا القدس، على أن أسرى إسرائيل لن يروا النور إلا من خلال صفقة تبادل يلتزم فيها العدو بإنهاء الحرب والإنسحاب الكامل من القطاع، كما أكدت حركة حماس وسرايا القدس على أن سلاح المقاومة وجد من أجل قتال العدو وتحرير الأرض، ولن يتم إغماد السلاح إلا بزوال الإحتلال وتحرير فلسطين كاملة.