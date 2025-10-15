أخبار عالمية

عاجل.. حماس تكشف عن مفاجأة صادمة أصابت إسرائيل بالذهول بشأن أسير جديد

إسلام عوض

بعد إتمام اتفاق وقف الحرب في غزة، بدأت حماس وإسرائيل في تنفذ بنود الإتفاق وفق خطة ترامب التي تم إقرارها رسمياً بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت لأيام في شرم الشيخ، وبدأ الطرفان بالفعل في تنفيذ الإتفاق، وتمت المرحلة الأولى بتبادل الأسرى الأحياء من الطرفين.

وبعد انتهاء مرحلة تبادل الأحياء، بدأ الطرفان في المرحلة الثانية من الإتفاق وهي تبادل الجثامين، وبالفعل تم تسليم عدد من الجثامين بالأمس في هدوء تام، واليوم قامت المقاومة في غزة بتسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غزة بآلة الحرب الإسرائيلية.

ومنذ قليل وبعد تسلم إسرائيل للجثامين الأربعة قامت بفحصها، وقالت أن الجثمان الرابع ليس لأحد من الأسرى الإسرائيليين الذي أُسروا في السابع من أكتوبر، وهنا كانت المفاجأة، حيث قالت حركة حماس في تصريحات لقناة الجزيرة، أن هذا الأسير الذي تزعم إسرائيل أنه ليس لجنودها، تم أسره في عملية لكتائب القسام بمخيم جباليا في مايو عام 2024، وأفاد مصدر قيادي في حماس أن هذا الأسير قتل في عملية للمقاومة وتم أسر جثمانه،

وفي سياق متصل أفادت مصادر في قطاع غزة، أن جثامين الفلسطينيين التي تسلمتها المقاومة من إسرائيل، تبين أن آثار جنازير الدبابات على ظهورهم، وأن بعضهم كانوا معصوبي الأعين واليدين، مما يدل على أنه تم قتلهم دهساً بالدبابات.

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


