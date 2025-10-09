أخبار عالمية

عاجل.. حماس تفرض شروطها على إسرائيل لوقف الحرب وتفاصيل الإتفاق حول سلاح المقاومة والإنسحاب الإسرائيلي من غزة

سيد عطية

تم الإتفاق رسمياً على وقف الحرب في قطاع غزة، واستطاعت حماس أن تفرض شروطها دون تقديم أي تنازلات تذكر، ولم تحقق إسرائيل أهداف الحرب التي أعلنت عنها، والتي كان من أبرزها تدمير حماس وقدراتها العسكرية وتسليم سلاح المقاومة ولجنة دولية لإدارة غزة كشرط لوقف الحرب.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واستطاع الوسطاء من مصر وتركيا وقطر أن يتوصلوا إلى هذا الإتفاق، حيث توصل الوسطاء إلى أن يحكم الفلسطينيين أنفسهم وليس أي لجنة دولية أو حتى عربية كما ورد في مقترح ترامب، كما أن المقاومة لن تسلم سلاحها لأحد، ولكن سيتم تجميد السلاح في إطار مقترح حماس بوقف إطلاق النار لمدة 5 إلى 10 سنوات.

هذا وبعد عامين من حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تمكن الوسطاء من تركيا وقطر ومصر وعلى أراضي مصرية من تحقيق السلام ووقف هذه الحرب الجائرة، وكانت أبرز بنود الإتفاق وفق ما يلي.

  • وقف هذه الحرب بشكل كامل.
  • انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وفق جدول زمني تم الإتفاق عليه.
  • سيتم تحرير ما يزيد عن 2000 أسير فلسطيني مقابل الأسرى اليهود.
  • احتفاظ المقاومة بسلاحها كاملاً.
  • بقاء الفلسطينيين في أرضهم ولا تهجير لفلسطيني واحد.
  • الفلسطينيين هم من سيحكمون أنفسهم.
  • سرعة إدخال المساعدات وإعادة الإعمار.
عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


