عاجل.. حماس تعلن الآن ردها الرسمي حول خطة ترامب وتفاجئ الجميع برد فعلها

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن ردها الرسمي بشأن ما عُرف بـ “خطة ترامب”، وكان الرد مفاجئاً للجميع، حيث كان من المتوقع أن ترفض الحركة هذه الخطة، نظراً لأنها كما وصفها الكثير من المحللين أنها خطة استسلام وليس خطة سلام.

رد حماس على خطة ترامب

والمبادرات دائماً لا يتم رفضها جملة واحدة كم أنه لا يتم الموافقة عليها بالجملة أيضاً، وهذا ما فعلته حماس، ووفق البيان الذي نشرته الحركة قبل قليل، فإن ردها على مصر وتركيا وقطر كوسطاء للسلام، أفاد بأنها أجرت مشاورات عميقة مع كافة الفصائل، وتم التوافق على وقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.

وفي إطار وقف هذه الحرب الجائرة وإنسحاب الإحتلال من جميع أراضي غزة، فإن المقاومة أكدت موافقتها على تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وأموات وفق خطة ترامب ولكن بعد الدخول في مفاوضات فورية لمناقشة تفاصيل هذا الأمر، كما وافقت الحركة على تسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين، أما القضايا الأخرى فهي قضايا وطنية يتم مناقشتها داخل البيت الفلسطيني.

وجاء نص رد حركة حماس على خطة ترامب وفق ما يلي.