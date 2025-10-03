عاجل.. حماس تعلن الآن ردها الرسمي حول خطة ترامب وتفاجئ الجميع برد فعلها
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن ردها الرسمي بشأن ما عُرف بـ “خطة ترامب”، وكان الرد مفاجئاً للجميع، حيث كان من المتوقع أن ترفض الحركة هذه الخطة، نظراً لأنها كما وصفها الكثير من المحللين أنها خطة استسلام وليس خطة سلام.
رد حماس على خطة ترامب
والمبادرات دائماً لا يتم رفضها جملة واحدة كم أنه لا يتم الموافقة عليها بالجملة أيضاً، وهذا ما فعلته حماس، ووفق البيان الذي نشرته الحركة قبل قليل، فإن ردها على مصر وتركيا وقطر كوسطاء للسلام، أفاد بأنها أجرت مشاورات عميقة مع كافة الفصائل، وتم التوافق على وقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.
وفي إطار وقف هذه الحرب الجائرة وإنسحاب الإحتلال من جميع أراضي غزة، فإن المقاومة أكدت موافقتها على تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وأموات وفق خطة ترامب ولكن بعد الدخول في مفاوضات فورية لمناقشة تفاصيل هذا الأمر، كما وافقت الحركة على تسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين، أما القضايا الأخرى فهي قضايا وطنية يتم مناقشتها داخل البيت الفلسطيني.
وجاء نص رد حركة حماس على خطة ترامب وفق ما يلي.
حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا،، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي: تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.
وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.
كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي، وما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية).