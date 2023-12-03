عاجل| حماس تستهدف 60 جنديًا إسرائيليًا بـ 3 عبوات ناسفة.. وإسرائيل تعترف لأول مرة بمقتل العقيد “إساف حمامي”

تطورات ميدانية جديدة تشهدها ساحة القتال في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تنفيذ حركات المقاومة الفلسطينية لعدد من الرشقات الصاروخية استهدفت بها تل أبيب، حيث أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ قليل، عن تمكن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لها، من استهدف تجمع كبير لجنود الاحتلال بـ 3 عبوات ناسفة، وسقوط عدد كبير من الضحايا، في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي عن استهداف وسام فرحات قائد كتيبة الشجاعية.

حماس تستهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين

والبداية مع بيان لحركة حماس، أكدت فيه عن تمكن رجال المقاومة صباح اليوم الأحد من تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديًا إسرائيليًا، حيث وضعت لهم كمينًا في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، مؤكدة أنها تمكنت من زرع عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، تحديدًا في تمام الساعة 4:30 صباحًا تم تفجير العبوات.

وأضافت بأنه تم تفجير العبوات وإسقاط عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قتلى، مضيفة أن رجال المقاومة يواصلون التصدي لعمليات التقدم الذي تحاول به بعد القوات الإسرائيلية القيام به على كافة محاور القتال.

ومقتل العقيد إساف حمامي

ومن ناحية أخرى، كشفت تقارير إخبارية، أن إسرائيل اعترفت لأول مرة مؤخرًا عن مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، لافتة إلى أنها تأكدت من مقتله في هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، والذي عُرف بعملية طوفان الأقصى.

وأشارت التقارير إلى أن إذاعة الجيش الإسرائيلي “جالي تساهيل” قالت تحت بند سُمح بالنشر، أنه تأكد مقتل العقيد حمامي خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، وأن جثته محتجزة في القطاع لدى حركة حماس.

وبيان جديد من أفيخاي أدرعي

ومن ناحية أخرى، نشر أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، عن تمكن القوات الجوية من تنفيذ غارة استهدف فيها قائد كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس المدعو وسام فرحات، وقام بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تُظهر لحظة استهدف جوًا، إلا أن حركة حماس لم تُعلق على الخبر أو تنشر أي تأكيدات باستشهاد فرحات حتى الآن.

#عاجل 🔻 جيش الدفاع وجهاز الشاباك يصفّيان قائد كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية المدعو وسام فرحات ⭕️وقد تولى فرحات قيادة الكتيبة ابتداء من عام 2010 وقادها أيضاً في عملية "الجرف الصامد" (2014)، حيث قاد خلالها المخربين أفراد الكتيبة في معارك جرت في الحي، ومنها حادثة… pic.twitter.com/fQLtdpJKk2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023

ومن ناحية أخرى، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة من كافة المحاور وتنفيذ غارات جوية دورية، مستخدمة أحدث وأثقل القنابل، حيث أوقعت خلال الساعات الماضية مئات الضحايا من المدنيين في القطاع ما بين شهيد وجريح، وتواصل استهداف البنية التحتية للقطاع وتدمير المنازل والبنايات وجميع مقومات الحياة، وسط مطالبات عالمية وعربية بضرورة وقف استهداف المدنيين، وضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية والطعام للمواطنين الذين يعانون من مأساة إنسانية لم يشهدها القطاع من قبل.