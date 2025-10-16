عاجل| حكومة غزة تعلن القطاع منطقة منكوبة وتوجد 20 ألف قذيفة غير منفجرة

أعلنت حكومة غزة، اليوم الخميس، أن القطاع أمام أكبر كارثة بيئية وإنشائية في التاريخ الحديث، وأن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب “الإبادة الجماعية” وصل إلى مستوى لا يمكن وصفه “غير مسبوق”، مشيرا إلى أن التقديرات الحكومية حتى منتصف أكتوبر 2025 تقول بأن هناك من 65 إلى 70 طن ركام وأنقاض، كلها ناتجة عن تدمير المنازل والمنشآت الحيوية التي قصفها الاحتلال عمدًا

القطاع منكوب بيئيا

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الانتباه إلى أن هذه الكمية الهائلة من الركام والأنقاض، حولت القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا، هذا بالإضافة إلى تسببه في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وتعطيل جهود الإغاثة والإنقاذ.

وأكمل البيان الذي تم إصداره، الخميس، عن حكومة قطاع غزة، بأن عمليات إزالة الركام تجد معوقات كبيرة، مثل غياب المعدات والآليات الثقيلة بسبب منع الاحتلال إدخال الآليات اللازمة لرفع هذه الكميات الضخمة من الركام، كما يمنع إدخال أي مواد ضرورية من أجل انتشال الجثامين.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:

أسلحة غير منفجرة

علاوة على ذلك، فإن هناك نحو 20 ألف جسم انفجاري لم ينفجر بعد، وذلك يشمل (قنابل- صواريخ) ألقاها جيش الاحتلال تمثل تهديد للمدنيين والعاملين في الميدان، وجميعها تتطلب معاملة فنية من نوع خاص قبل البدء في أي أعمال إزالة للأنقاض.

على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

وتوجه البيان الإعلامي الحكومي بغزة إلى مناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر والسماح للبدء الفوري من أجل رفع الركام.

وأكد البيان على ضرورة صياغة لخطة شاملة من أجل إدارة الركام، تشمل التعامل مع المخلفات الخطيرة وإعادة التدوير من أجل إعادة الحياة من جديد بأمان وكفاءة بعد الكارثة الإنسانية الكبرى التي خلفها العدوان الإسرائيلي على القطاع.