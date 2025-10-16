أخبار عالمية

عاجل| حكومة غزة تعلن القطاع منطقة منكوبة وتوجد 20 ألف قذيفة غير منفجرة

أحمد مراد

أعلنت حكومة غزة، اليوم الخميس، أن القطاع أمام أكبر كارثة بيئية وإنشائية في التاريخ الحديث، وأن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب “الإبادة الجماعية” وصل إلى مستوى لا يمكن وصفه “غير مسبوق”، مشيرا إلى أن التقديرات الحكومية حتى منتصف أكتوبر 2025 تقول بأن هناك من 65 إلى 70 طن ركام وأنقاض، كلها ناتجة عن تدمير المنازل والمنشآت الحيوية التي قصفها الاحتلال عمدًا

عاجل| حكومة غزة تعلن القطاع منطقة منكوبة وتوجد 20 ألف قذيفة غير منفجرة

القطاع منكوب بيئيا

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الانتباه إلى أن هذه الكمية الهائلة من الركام والأنقاض، حولت القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا، هذا بالإضافة إلى تسببه في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وتعطيل جهود الإغاثة والإنقاذ.

وأكمل البيان الذي تم إصداره، الخميس، عن حكومة قطاع غزة، بأن عمليات إزالة الركام تجد معوقات كبيرة، مثل غياب المعدات والآليات الثقيلة بسبب منع الاحتلال إدخال الآليات اللازمة لرفع هذه الكميات الضخمة من الركام، كما يمنع إدخال أي مواد ضرورية من أجل انتشال الجثامين.

أسلحة غير منفجرة

علاوة على ذلك، فإن هناك نحو 20 ألف جسم انفجاري لم ينفجر بعد، وذلك يشمل (قنابل- صواريخ) ألقاها جيش الاحتلال تمثل تهديد للمدنيين والعاملين في الميدان، وجميعها تتطلب معاملة فنية من نوع خاص قبل البدء  في أي أعمال إزالة للأنقاض.

على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

وتوجه البيان الإعلامي الحكومي بغزة إلى مناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر والسماح للبدء الفوري من أجل رفع الركام.

وأكد البيان على ضرورة صياغة لخطة شاملة من أجل إدارة الركام، تشمل التعامل مع المخلفات الخطيرة وإعادة التدوير من أجل إعادة الحياة من جديد بأمان وكفاءة بعد الكارثة الإنسانية الكبرى التي خلفها العدوان الإسرائيلي على القطاع.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.