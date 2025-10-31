عاجل.. حرب جديدة تشنها أمريكا لضرب أهداف عسكرية في هذه الدولة والهجوم قد يتم في أي وقت

يبدو أن العالم سيشهد تصعيداً جديداً، وذلك من خلال شن حروب في جبهات جديدة، والمستقبل غير مبشر إطلاقاً، فهناك حرب في السودان وأخرى في لبنان وثالثة تشنها إسرائيل على سوريا بتوجيه بعض الضربات العسكرية، وحرب في غزة لم تستقر هدنتها حتى الآن، والأمور غير مستقرة على الجبهات المذكورة، هذا إلى جانب حرب روسيا وأوكرانيا.

حرب أمريكية مرتقبة

وبخلاف هذه الحروب يوجد خلافات سياسية واقتصادية كبيرة بين الدول العظمي، كأمريكا والصين من جهة، وأمريكا وروسيا من جهة أخرى، وخلافات حادة بين باكستان وأفغانسان، وبين الهند وباكستان، والعالم على صفيح ساخن بكل ما تعنيه الكلمة.

أما الحرب الجديدة التي تلوح في الأفق، فقد أكدت صحف أمريكية أن ترامب وإدارته يخططون لضرب أهداف عسكرية في فنزويلا، وربما يتم توجيه هذه الضربات في أي وقت، وتأتي تأكيدات الصحف الأمريكية بضرب فنزويلا، تزامنًا مع نفي ترامب، حيث أكد أن أمريكا لا تفكر في ضربة عسكرية لفنزويلا، مضيفاً أن فنزويلا تعتقد أن الحشد العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة يهدف لتغيير نظامها، وعلى أي حال فالساعات القادمة ستكشف الكثير من الأمور.