أخبار عالمية

عاجل.. حرب جديدة تشنها أمريكا لضرب أهداف عسكرية في هذه الدولة والهجوم قد يتم في أي وقت

سيد عطية

يبدو أن العالم سيشهد تصعيداً جديداً، وذلك من خلال شن حروب في جبهات جديدة، والمستقبل غير مبشر إطلاقاً، فهناك حرب في السودان وأخرى في لبنان وثالثة تشنها إسرائيل على سوريا بتوجيه بعض الضربات العسكرية، وحرب في غزة لم تستقر هدنتها حتى الآن، والأمور غير مستقرة على الجبهات المذكورة، هذا إلى جانب حرب روسيا وأوكرانيا.

حرب أمريكية مرتقبة

وبخلاف هذه الحروب يوجد خلافات سياسية واقتصادية كبيرة بين الدول العظمي، كأمريكا والصين من جهة، وأمريكا وروسيا من جهة أخرى، وخلافات حادة بين باكستان وأفغانسان، وبين الهند وباكستان، والعالم على صفيح ساخن بكل ما تعنيه الكلمة.

اقرأ أيضاً معنا:

أما الحرب الجديدة التي تلوح في الأفق، فقد أكدت صحف أمريكية أن ترامب وإدارته يخططون لضرب أهداف عسكرية في فنزويلا، وربما يتم توجيه هذه الضربات في أي وقت، وتأتي تأكيدات الصحف الأمريكية بضرب فنزويلا، تزامنًا مع نفي ترامب، حيث أكد أن أمريكا لا تفكر في ضربة عسكرية لفنزويلا، مضيفاً أن فنزويلا تعتقد أن الحشد العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة يهدف لتغيير نظامها، وعلى أي حال فالساعات القادمة ستكشف الكثير من الأمور.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.