عاجل.. تهديد علني من ترامب لروسيا والصين “خنق اقتصادي لبوتين و100% تعريفات جمركية على بكين”

يبدو أن الرئيس الأمريكي يقود العالم إلى المجهول، فمنذ قليل قال الرئيس الأمريكي في منشور له عبر حسابه بـ “تروث سوشيال”، بأنه يجب على دول حلف الناتو التوقف الفوري عن شراء النفط الروسي، مؤكداً أن هذه الخطوة تقطع تمويل روسيا في حربها على أوكرانيا.

كما تطرق الرئيس دونالد ترامب إلى الصين وهددها بفرض تعريفات جمركية عليها تصل إلى 100%، بسبب شراء النفط الروسي، ولم يكتفي ترامب بتهديد موسكو وبكين، بل إنه تطرق إلى تركيا منتقداً إياها أيضاً على شرائها النفط الروسي، والتي تعد أكبر مشتري لنفط موسكو بعد الصين والهند.

واعتبر ترامب أن شراء النفط الروسي من الدول الكبرى مثل الصين وتركيا وغيرهما تضعف حلف الناتو في مواجهة روسيا وتعيق وقف الحرب على أوكرانيا، وجاءت تصريحات ترامب اليوم عقب اقتحام العديد من الطائرات الروسية للأجواء البولندية، الأمر الذي اعتبرته دول الناتو بأنه تصعيد خطير.

