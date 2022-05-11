عاجل:- تعرف على سبب وفاة المراسلة شيرين أبو عاقلة

سوف نتعرف معكم اليوم عن حادث وفاة شيرين أبو عاقلة، تم الإعلان صباح اليوم الأربعاء الموافق يوم 11 من شهر مايو سنة 2022م، عن مقتل المراسلة شيرين أبو عاقلة التي تعمل بقناة الجزيرة العربية، وذلك بعد أن طالها رصاص الغدر الصهيوني أثناء تغطية إخبارية للأحداث الفلسطينية، وماتت إثرها على الفور.

وفاة شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة مراسلة تعمل بقناة الجزيرة منذ العديد من السنوات، تبلغ من العمر حوالي 51 سنة، توفت أثناء نقلها لبعض الأحداث الفلسطينية إلى أن تم إطلاق الرصاص عليها من الجانب الإسرائيلي.

وبشأن ما حدث مع شيرين قامت قناة الجزيرة بتنزيل نعي خاص بها، وادانت ما حدث لمراسلتها، وقالوا إنه تم إطلاق النار عليها في إحدى المخيمات بجنين.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيس بوك بمخبر مقتل شيرين أبو عاقلة، وتصدرت الهاشتاجات على تويتر وفيس بوك، وتعاطف الناس معها وأدانوا ما حدث له، ووصفوه بإنه جريمة بشعة لا يمكن غفرانها.

كما قام العديد من الفنانين بنعي الراحلة، وأظهروا تعاطف شديد وحزن بشأن ما حدث لها، وقتلها غدرا، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة.

التحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أثارت وفاة شيرين أبو عاقلة استهجانا واستنكارا من الجميع، مما دعا النيابة الفلسطينية العامة لفتح باب التحقيق، وتم مباشرة التحقيقات اليوم 11 مايو الموافق الأربعاء، حيث تم إصابة على السمنودي وهو إحدى الصحفيين في مخيم جنين.

وسوف يتم متابعة كافة التحقيقات من قبل النيابة المتخصصة في الجرائم الدولية، حيث إن هذه الجريمة واحدة من اختصاصات المحكمة الدولية للجنايات، تمهيدا لإحالة أوراق هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمكتب المدعى العام.

حيث إنه يوجد تخبط في الأقوال بشأن وفاة شيرين، فقناة الجزيرة تقول إنه تم قتل شيرين أبو عاقلة عمدا من قبل الجانب الإسرائيلي، وعلى الجانب الآخر فإن بعض المصادر الإسرائيلية تنفي أي نية في قتلها عمدا، ولكنها ماتت نتيجة لطلق ناري عشوائي من الجانب الفلسطيني.

حيث تمت إصابتها إصابة بالغة في الرأس ماتت بعدها على الفور، وإصابة أحد الصحفيين الذين كانوا معها، والذي يعمل في القناة القطرية وهو الصحفي على السمنودي.