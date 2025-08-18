عاجل.. تصعيد خطير من إسرائيل ضد فرنسا بعد عزم باريس الإعتراف بالدولة الفلسطينية

قرر جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي في حكومة نتنياهو إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس الشريف، وذلك في أو تصعيد إسرائيلي رسمي بعد قرار فرنسا الإعتراف بالدولة الفرنسية في سبتمبر المقبل.

إسرائيل تغلق قنصلية فرنسا بالقدس

هذا وقد صرح وزير الخارجية الإسرائيلي قائلاً أن فرنسا بأنها تقود الخط المضاد لإسرائيل، والقنصلية الفرنسية تتصرف بشكل أحادي، ويأتي قرار إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس بعد توصية رفعها ساعر لنتنياهو بالأمس بغلق قنصلية فرنسا رداً على قرارها الإعتراف بالدولة الفلسطينية عقب اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر القادم.

وكانت فرنسا والعديد من دول العالم طالبت بفتح المعابر فوراً وإدخال المساعدات لغزة ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.