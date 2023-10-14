لقد وقفت أمريكا والغرب بحدهم وحديدهم وطائراتهم وقنابلهم ضد المقاومة الفلسطينية في غزة، وبالرغم من مرور أسبوع على بدء معركة طوفان الأقصى إلا أن إسرائيل لم تستطع أن تغسل عارها الذي أصابها يوم يوم السابع من أكتوبر إلا بقصف المدنيين العزل في قطاع غزة، ولم تستطع حتى الآن أن توقف الضربات الصاروخية المستمرة ولا أن تنال من فصائل المقاومة، فالمقاومة وفق تصريحات قادتها مستعدة لكافة السيناريوهات.

عاجل| تصريحات نارية لوزير الخارجية الإيراني ونصرالله.. كل السيناريوهات مطروحة وحزب الله قادر على إحداث زلزال للإحتلال وبعد ساعات ستكون الحلول متأخرة

تصريحات وزير الخارجية الإيراني

ومع انحياز أمريكا وأوروبا لدولة الكيان الإسرائيلي، بدأت دول وحركات مقاومة أخرى تنحاز لمفصائل المقاومة، الأمر الذي سيزيد المسألة تعقيداً، وفي الغالب ستفتح دولة الإحتلال على نفسها جبهات أخرى أقوى بكثير من جبهة المقاومة في غزة، ولذلك فإن حماقة إسرائيل ستجعلها كالدبة التي قتلت صاحبها.

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وفي آخر تطورات عملية الحرب على غزة، فقد اجتمع اليوم وزير الخارجية الإيراني مع السيد حسن نصر، وصرح الوزير الإيراني قائلاً بأن الحلول السياسية ممكنة الآن، ولكن بعد ساعات ربما يكون الوقت قد تأخر، وأضاف أن أي خطوة يتخذها حزب الله سوف تحدث زلازالاً كبيراً في دولة الإحتلال.

وناشد وزير الخارجية الإيراني العقلاء بوقف الحرب على غزة فوراً، والتوقف عن استهداف المدنيين، وهدم المنازل والدعوات إلى تهجير سكان غزة، وفي سياق متصل أكد نصرالله في لقاءه اليوم مع الوزير لإيراني على أن المقاومة جاهزة لكافة السيناريوهات.