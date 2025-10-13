أخبار عالمية

عاجل.. تصريحات خطيرة لنتيناهو بعودة شبح الحرب والمقاومة تعلن جاهزيتها للغدر الإسرائيلي

سيد عطية

بالرغم من التوصل لإتفاق رسمي بإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، إلا أنه من الواضح أن إسرائيل ترواغ وتتأهب للغدر وعودة الحرب مرة أخرى بعد تسلّم أسراها، وهذا ما أكده نتنياهو قبل قليل وقبيل ساعات من تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل، لتنفيذ أول بند من بنود اتفاق وقف الحرب.

عاجل.. تصريحات خطيرة لنتيناهو عن عودة الحرب والمقاومة تعلن جاهزيتها للغدر الإسرائيلي

نتنياهو يؤكد عدم انتهاء حرب غزة

حيث ألقى نتنياهو خطاباً لشعبة قبل البدء الفعلي في تبادل الأسرى، وامتدح نفسه بسبب تمكنه من إعادة الأسرى، بالرغم من إعلان وتأكيد المقاومة على أنهم لن يعودوا إلا بصفقة، وهذا ما حدث بالفعل، وأضاف نتنياهو مؤكداً أن الحرب لم تنته بعد، وأن المقاومة تعيد تأهيل قدراتها.

وتصريحات نتنياهو تتماشى مع تصريحات وزير دفاعه أمس التي أكد فيها هو الأخر بأن جيشه يتأهب الآن لتدمير حماس والأنفاق بعد عودة الأسرى، وزعم أن هذا جزء من الإتفاق الذي تم في شرم الشيخ برعاية أمريكية مصرية قطرية تركية.

ومن جهة أخرى قال محمد نزال القيادي في حركة حماس، أن المقاومة جاهزة للغدر الإسرائيلي ولكافة السيناريوهات، خاصة أن إسرائيل سجلها حافل بعدم الإلتزام بالإتفاقيات والمواثيق، وأضاف نزال أن الإحتلال ما زال يراوغ ويتلاعب بالإتفاق من ناحية عدد الأسرى وأسماؤهم.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


