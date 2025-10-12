عاجل.. تصريحات خطيرة لإسرئيل تؤكد عزمها عودة الحرب في غزة بعد تحرير الأسرى

أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي قبل قليل بتصريحات خطيرة، تدل على أنها ستعاود الحرب مرة أخرى بعد استلامها لأسراها خلال الساعات المقبلة، وربما تكون عودة الحرب بمباركة أمريكية أوروبية، وذلك كما حدث قبل ذلك مع إيران، حيث تم استهدافها أثناء المفاوضات.

هل ستعود حرب غزة مرة أخرى

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم أن التحدي الذي يواجهونه الآن هو إعادة المخطوفين، وبعد عودتهم سيتم القضاء على حماس وتدمير الأنفاق بشكل مباشر، وخلال العامين الماضيين وطيلة فترة الحرب كانت إسرائيل تقصف المستشفيات ومنازل المدنيين والمدارس ومراكز الإيواء وتبرر ذلك بوجود أنفاق تحتها لحماس.

وأضاف وزير دفاع الكيان أن تدمير الأنفاق هو المعنى الذي نص عليه الإتفاق بشأن نزع سلاح حماس، مشيراً إلى أنه أمر قوات جيشه بالإستعداد لتدمير الأنفاق بعد استلام الأسرى، وهذا ما أكده الرئيس التركي بالأمس حينما أكد أن إسرائيل لها سجل حافل في نقض الإتفاقيات والمواثيق من خلال التزرع بأمور تافهة، فهل ستعود الحرب مرة أخرى في غزة، هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.