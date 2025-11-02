أخبار عالمية

عاجل ترامب يهدد الآن.. سنهاجم بسرعة وبشراسة وعلى الجيش الأمريكي أن يستعد

سيد عطية

هدد الرئيس الأمريكي من قليل بأنه سوف يهاجم بسرعة كبيرة وخاطفة وبشراسة غير مسبوقة، وأصدر الرئيس الأمريكي أوامرة للجيش ووزارة الحرب بأن يكونوا على أهبة الإستعداد للهجوم في أي لحظة.

ترامب يهدد ويأمر الجيش بالإستعداد

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذا تحذير أخير لحكومة نيجيريا بأن تتحرك الآن وبسرعة وتوقف الإعتداء على المسيحيين، واتهم ترامب نيجيريا بالإعتداء على المسيحيين وارتكاب الفظائع بحقهم.

اقرأ معنا أيضاً:

وأضاف ترامب مهدداً نيجيريا بأنه سيوقف كافة المساعدات والمعونات التي يتم إرسالها إليها، واتهم ترامب الإسلاميين الذين وصفهم بالإرهابيين بأنهم يرتكبون الفظائع بحق المسيحيين في نيجيريا، وكان نشطاء حقوق الإنسان في أمريكا، قد كتبوا تقرير وأرسلوه إلى ترامب في منتصف أكتوبر الماضي يطالبوه بتصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بسبب ما أسموها “اضطهاد المسيحيين”.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.