عاجل ترامب يهدد الآن.. سنهاجم بسرعة وبشراسة وعلى الجيش الأمريكي أن يستعد

هدد الرئيس الأمريكي من قليل بأنه سوف يهاجم بسرعة كبيرة وخاطفة وبشراسة غير مسبوقة، وأصدر الرئيس الأمريكي أوامرة للجيش ووزارة الحرب بأن يكونوا على أهبة الإستعداد للهجوم في أي لحظة.

ترامب يهدد ويأمر الجيش بالإستعداد

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذا تحذير أخير لحكومة نيجيريا بأن تتحرك الآن وبسرعة وتوقف الإعتداء على المسيحيين، واتهم ترامب نيجيريا بالإعتداء على المسيحيين وارتكاب الفظائع بحقهم.

اقرأ معنا أيضاً:

وأضاف ترامب مهدداً نيجيريا بأنه سيوقف كافة المساعدات والمعونات التي يتم إرسالها إليها، واتهم ترامب الإسلاميين الذين وصفهم بالإرهابيين بأنهم يرتكبون الفظائع بحق المسيحيين في نيجيريا، وكان نشطاء حقوق الإنسان في أمريكا، قد كتبوا تقرير وأرسلوه إلى ترامب في منتصف أكتوبر الماضي يطالبوه بتصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بسبب ما أسموها “اضطهاد المسيحيين”.