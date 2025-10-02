عاجل.. ترامب يقوم بتوقيع أمر رئاسي يقضي بالدفاع عن قطر حال وجود أي اعتداء عليها

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمر رئاسي يلزم أمريكا بالدفاع عن قطر عند وجود أي اعتداء عليها، ونص الأمر الصادر من ترامب على قيام أمريكا باتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ومصالح قطر، واعتبر ترامب قطر بأنها تربطها علاقات متينة ببلاده.

أمريكا تدافع عن قطر بأمر من ترامب

ووفق الأمر الرئاسي الأمريكي فإن أي هجوم يستهدف دولة قطر يعد تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، كما كلّف ترامب وزير الخارجية الأمريكي ومدير الإستخبارات ووزير الحرب بوضع خطط للطوارئ بالتنسيق مع قطر لضمان الإستجابة السريعة لأي اعتداء يستهدف قطر وسيادتها.

قد يهمك أيضاً:

وفي حال وقوع أي اعتداء على قطر فإن أمريكا تتخذ كافة التدابير المناسبة للدفاع عن الدوحة ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد ترامب على أن أمريكا تضمن أمن وسلامة الأراضي القطرية من أي اعتداء خارجي.

ووفق محلليين فإن المرسوم الرئاسي أو الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب هو خاص به، ولا يلزم أي رئيس قادم به، وذلك نظراً لأنه أمر رئاسي وليس معاهدة رسمية، فالمعاهدة تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي وموافقة الكونجرس، وهذا لم يحدث.