عاجل.. ترامب يصف نتنياهو باللعين الذي يخدعه ويبدو أن شهر العسل بينهما أوشك على الإنتهاء

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في مقال لها عن شعور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه نتنياهو خلال الفترة الأخيرة، ووفق الصحيفة فإن ترامب يشعر بإحباط كبير من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووصفه باللعين الذي يخدعه.

تأزم العلاقة بين ترامب ونتنياهو

وعن سبب إحباط ترامب من نتنياهو، قالت وول ستريت أن رئيس الوزرء الإسرائيلي يفضل الحرب والدمار والقوة العسكرية في مواجهة حماس، وذلك بدلاً من التفاوض، وأكدت الصحيفة على أن ترامب يفضل المفاوضات لإنهاء الحروب.

اقرأ معنا أيضاً:

وبلغت ذروة إحباط ترامب من نتنياهو الأسبوع الماضي وذلك بعد ساعات من استهداف إسرائيل لوفد حماس في قطر، وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه بالرغم من إحباط ترامب، فإن هذا الإحباط لم يتحول إلى ضغط فعلي على نتنياهو لوقف الحرب، كما أكدت الصحيفة نقلاً عن عضو بالكونجرس الأمريكي، على أن غياب العواقب الحقيقية هي التي تشجع نتنياهو على الحرب.

كما رفض البيت الأبيض التعليق على وجود توترات بين ترامب ونتنياهو، والسؤال الآن والذي طرحته الصحيفة، هل سيغضب ترامب يوما ما بما يكفي لاتخاذ إجراء حاسم ضد نتنياهو وإجباره على وقف الحرب، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.