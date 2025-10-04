عاجل.. ترامب يأمر نتنياهو بوقف قصف غزة فوراً 

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن بإصدار أمر لنتنياهو وإسرائيل بوقف قصفها لغزة بشكل فوري، وذلك للدخول في مفاوضات تفصيلية لوقف الحرب وتسيليم الأسرى من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ونشر السلام في المنطقة، وذلك وفق منشور نشره ترامب الآن على وسائل التواصل الإجتماعي.

وقف حرب فوراً بأمر من ترامب

ويأتي هذا القرار من ترامب لنتنياهو عقب دقائق قليلة من تسليم حركة حماس لردها الإيجابي حول خطة ترامب، والتي أبدت فيه موافقتها على بعض بنود الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، مع الدخول في مفاوضات أخرى لبحث تفاصيل وقف الحرب وتسليم الأسرى.

قد يهمك أيضاً:

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن سعادته برد حركة حماس والذي وصفه بالإيجابي، مؤكداً على أن حماس تريد السلام الدائم، كما قام ترامب بنشر بيان حركة حماس على صفحته الرسمية معرباً عن سعادته الكبيرة بهذا الرد.