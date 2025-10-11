عاجل| ترامب: ماشادو أخبرتني بأنني أنا من أستحق نوبل للسلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على فوز زعيمة المعارضة في فنزويلا، ماريا كورينا ماشادو بجائزة نوبل للسلام قائلا “إن الشخص الفائز بجائزة نوبل للسلام اتصل بي وأخبرني «إنني أقبل بها تكريما لك لأنك فعلا تستحقها»”.

وأكمل ترامب حديثه لوسائل الإعلام، ويبدو أنه كان يمزح، وبأنه لم يقل “إذن أعطيني إياها”، وهو الشئ الذي جعل مستشاريه من حوله يضحكون، ولكنه أضاف “أعتقد أنها أنها كانت ستفعل ذلك، لقد كانت لطيفة جدًا”.

يشار إلى أن فوز ماشادو بجائزة نوبل للسلام 2025، أتى بعد أن تم ترشيحها العام الماضي ضمن مجموعة شملت السيناتور ماركو روبيو، الذي يتواجد حاليا في إدارة ترامب ويشغل منصب وزير الخارجية.

وأوضحت لجنة نوبل النرويجية أن تكريم ماشادو جاء لمجوداتها الدؤوبة من أجل تعزيز الديمقراطية في بلادها، ولنضالها من أجل الشعب الفنزويلي، ليكون هناك انتقال عادل وسلمي للسلطة.

ترامب ظل يكرر الخطوات الذي اتخذها من أجل السلام من وجهة نظره منذ توليه منصبه، وهو الشئ الذي بات يتم التذكير به في كل مرة يخرج فيها إلى مؤتمر صحفي، وقال إن ماشادو أرادت إهداء الجائزة له، وأكد أنه يدعم قضيتها.

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، ظهر وكأن البيت الأبيض أكثر توترا منذ إعلان نتيجة الفائز بجائزة نوبل للسلام 2025، وذلك قبل أن يخرج ترامب في وقت لاحق بنبرة مختلفة كثيرا.

وذكر ترامب أن هذه النسخة من الجائزة مُنحت لمن له إنجازا في عام 2024، وينتهي موعد التقديم لها في الأول من فبراير، وعبر عن ذلك بقوله “يمكن القول أنها منحت عن عام 2024، وكنت أنا أترشح لها عن هذا العام “2025”.