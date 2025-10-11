أخبار عالمية

عاجل| ترامب: ماشادو أخبرتني بأنني أنا من أستحق نوبل للسلام

أحمد مراد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على فوز زعيمة المعارضة في فنزويلا، ماريا كورينا ماشادو بجائزة نوبل للسلام قائلا “إن الشخص الفائز بجائزة نوبل للسلام اتصل بي وأخبرني «إنني أقبل بها تكريما لك لأنك فعلا تستحقها»”.

عاجل| ترامب: ماشادو أخبرتني بأنني أنا من أستحق نوبل للسلام

وأكمل ترامب حديثه لوسائل الإعلام، ويبدو أنه كان يمزح، وبأنه لم يقل “إذن أعطيني إياها”، وهو الشئ الذي جعل مستشاريه من حوله يضحكون، ولكنه أضاف “أعتقد أنها أنها كانت ستفعل ذلك، لقد كانت لطيفة جدًا”.

يشار إلى أن فوز ماشادو بجائزة نوبل للسلام 2025، أتى بعد أن تم ترشيحها العام الماضي ضمن مجموعة شملت السيناتور ماركو روبيو، الذي يتواجد حاليا في إدارة ترامب ويشغل منصب وزير الخارجية.

وأوضحت لجنة نوبل النرويجية أن تكريم ماشادو جاء لمجوداتها الدؤوبة من أجل تعزيز الديمقراطية في بلادها، ولنضالها من أجل الشعب الفنزويلي، ليكون هناك انتقال عادل وسلمي للسلطة.

ترامب ظل يكرر الخطوات الذي اتخذها من أجل السلام من وجهة نظره منذ توليه منصبه، وهو الشئ الذي بات يتم التذكير به في كل مرة يخرج فيها إلى مؤتمر صحفي، وقال إن ماشادو أرادت إهداء الجائزة له، وأكد أنه يدعم قضيتها.

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، ظهر وكأن البيت الأبيض أكثر توترا منذ إعلان نتيجة الفائز بجائزة نوبل للسلام 2025، وذلك قبل أن يخرج ترامب في وقت لاحق بنبرة مختلفة كثيرا.

وذكر ترامب أن هذه النسخة من الجائزة مُنحت لمن له إنجازا في عام 2024، وينتهي موعد التقديم لها في الأول من فبراير، وعبر عن ذلك بقوله “يمكن القول أنها منحت عن عام 2024، وكنت أنا أترشح لها عن هذا العام “2025”.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.