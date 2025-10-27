أخبار عالمية

عاجل.. تحطم مقاتلتين أمريكيتين تابعتين لحاملة الطائرات يو إس إس نيميتز وسقوطهما في البحر

سيد عطية

قامت البحرية الأمريكية منذ قليل بالإعلان علن تحطم طائرتين يتبعان حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز، والتي تعد القوة الضاربة في الجيش الأمريكي، وليست هذه هي المرة الأولى التي تتحطم فيه مقاتلات أمريكية تابعة لنفس حاملة الطائرات.

حادث غامض لطائرتين مقاتلتين أمريكيتين

حيث أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة الأولى هي طائرة مقاتلة من نوع “سوبر هورنيت”، والطائرة الثانية مروحية من نوع “سي هوك”، وسقطت الطائرتين في بحر الصين الجنوبي أثناء قيامهما بعمليات روتينية، وذلك بحسب البحرية الأمريكية، وسقوط الطائرتين كان في حادثين منفصلين بينهما 30 دقيقة فقط.

ويذكر أن أكثر من طائرة أمريكية من طراز f16 قد تم إسقاطها قبالة سواحل اليمن أثناء تواجد حاملة الطائرات “هاري إس ترومان” هناك لحماية الملاحة البحرية والمصالح الإسرائيلية، الأمر الذي جعل ترامب يأمر بسحب حاملة الطائرات من البحر الشرق الأوسط ويعقد اتفاق سلام مع جماعة الحوثي من أجل عدم استهداف السفن الأمريكية.

