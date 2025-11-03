أخبار عالمية

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من أردوغان لنتنياهو بسبب سجل إسرائيل السيئ في نقض الإتفاقيات

سيد عطية

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيراً قوياً لنتنياهو وإسرائيل، وذلك بسبب قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بافتعال ذرائع جديدة كل يوم، وذلك لاستمراره في حربه على غزة ومواصلة تدميرها، وأضاف أردوغان أن إسرائيل لها سجلها السيئ والمعروف في عدم وفائها بالعهود والإتفاقيات التي وقعت عليها.

تحذير أردوغان ووزير خارجيته لنتنياهو اليوم

كما أشار الرئيس التركي إلى أن حركة حماس تؤكد من خلال أفعالها أنها حريصة على استمرار وقف إطلاق النار والسير في تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب، إلا أن إسرائيل تحاول البحث عن أي سبب لخرق اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الحرب.

فيما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أنه سيتم عقد اجتماع اليوم الإثنين مع الدول الإسلامية على مستوى وزراء الخارجية لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واتهم فيدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بمحاولة استعادة الحرب من خلال اختراع واختلاق بعض الذرائع الواهية.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


