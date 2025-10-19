أخبار عالمية

عاجل.. بيان من كتائب القسام بعد محاولة إسرائيل اختلاق ذريعة لعودة الحرب على قطاع غزة

سيد عطية

أصدرت كتائب القسام بياناً منذ قليل أكدت فيه على التزامها الكامل بما تم الإتفاق عليه لوقف الحرب، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة، وأضاف البيان أن المقاومة لا علم لها بما يحدث من اشتباكات في منطقة رفح والتي تقع بالكامل تحت سيطرة إسرائيل.

عاجل.. بيان من كتائب القسام بعد اختلاق إسرائيل ذريعة جديدة لعودة الحرب على قطاع غزة

اشتباكات في رفح وإسرائيل تتهم حماس بانتهاك وقف إطلاق النار

كما أشار بيان المقاومة إلى أن الإتصال مقطوع تماماً مع مجموعاتها المتواجدة في رفح، وذلك منذ مارس الماضي من العام الحالي، ولا يوجد أي معلومات لديهم حول إذا كانوا استشهدوا أم أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وبناءً على ذلك فقد أكدت حماس على أنها لا علاقة لها بالأحداث الواقعة الآن في رفح ولا يمكن الإتصال مع عناصرها المتواجدين هناك.

وفي سياق متصل، فقد أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على قيام بعض العناصر التي وصفها بالمخربة باستهداف آليات عسكرية إسرائيلية كانت تعمل في منطقة رفح، وقام سلاح الجو بشن غارات عنيفة على تلك العناصر.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


