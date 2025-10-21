عاجل| بتكلفة 250 مليون دولار.. بدء أعمال هدم في البيت الأبيض من أجل بناء قاعة رقص للرئيس ترامب

أخبار عالمية

أقدمت فرق البناء بالبيت الأبيض، الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، على هدم جزء من الجناح الشرقي وقامت حفارة بتمزيق الهيكل بحسب صورة نشرتها الواشنطن بوست، كما شهدا شخصان الحدث لكنهما رفضا ذكر هويتهما في وسائل الإعلام.

ويأتي هذا الهدم كخطوة تمهيدية لبناء قاعة الرقص التي طال انتظارها من الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 250 مليون دولار.

وبحسب صحيفة الواشنطن بوست، فإن مساحة القاعة التي يرغب ترامب في بنائها يبلغ 90 ألف قدم مربع يتم استبدالها بالجناح الشرقي، في خطوة هي الأكبر على مر التاريخ لهذا البناء الهام منذ عهد الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية، هاري ترومان.

مواد بناء وأغصان شجر تُرى أمام الجناح الشرقي للبيت الأبيض. أليكس براندون/أسوشيتد برس

وفي أثناء تحليلها لهذه الخطوة، ذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، أنه من المحتمل أن يكون ترامب قد رغب في إنشاء هذه القاعة رغبة منه في ترك بصمته الخاصة على البيت الأبيض بما يناسب ذوقه الشخصي في أول أشهر من ولايته الثانية.

وأكملت “إن بي سي” أن هذا قد يكون نابعا من كونه قضى معظم حياته في العمل كرجل أعمال لمع اسمه في مجال البناء والتشييد لأفخم المباني في العالم.

يشار إلى أن تمويل هذا المشروع لقاعة الرقص، هو خاص من الرئيس الأمريكي ومانحين آخرين، كما صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، بشكل متكرر قبل ذلك، أن قاعة الرقص الجديدة ستُموّل من قِبل متبرعين من القطاع الخاص، بمن فيهم ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أقام حفل عشاء الأسبوع الماضي للمانحين الأثرياء الذين ساهموا في مشروع بناء قاعة الرقص ومن بينهم ممثلون عن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وآبل وأمازون ولوكهيد مارتن وكوين بيس.

 

