عاجل بالفيديو| لحظة هروب الرئيس إثر اقتحام طوفان من البشر للقصر الرئاسي بسريلانكا والمتظاهرون على سرير الرئيس وفي حمام سباحته

شهدت سيرلانكا مظاهرات حاشدة مساء اليوم السبت التاسع من يوليو الجاري، وذلك عقب تدهور الحالة الإقتصادية في البلاد وإعلان إفلاسها، ومعاناة المواطنين في الحصول على الغذاء والدواء وأقل الخدمات، ومنذ قليل اقتحم عشرات الآلاف القصر الجمهوري للرئيس ” غوتابايا راجاباكسا” رئيس دولة سريلانكا.

اقتحام القصر الرئاسي في سريلانكا وهروب الرئيس

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي هروب الرئيس، كما تداول بعض النشطاء فيديو قالوا عنه أنه لحظة هروب رئيس سريلانكا ومعه حقائب مليئة بالأموال، وتم تصويره أثناء هروبة على متن سفينة قيل أنها سفينة حربية، ولكن لم يتسنى لنا التأكد من حقيقة هذا الفيديو بالتحديد.

مقطع متداول من سريلانكا لما قيل أنها لحظة هروب الرئيس السريلانكي عبر أحد الموانئ بعد المشاكل الاقتصادية التي عصفت ببلاده. pic.twitter.com/UnHWgwgTWI — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 9, 2022

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إلا أن يوجد فيديوهات حقيقة للحظة اقتحام عشرات الآلاف لقصر رئيس دولة سريلانكا، وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى غرفة نوم الرئيس والإستلقاء على سريره والتقاط صور سيلفي أثناء هذه اللحظات، وبعد اقتحام القصر الجمهوري والوصول إلى أهم النقاط بداخله، قام المتظاهرون بالإستحمام في حمام السباحة الخاص بالقصر الرئاسي، بل وصلو إلى المطبخ وأكلو ما لذ وطاب، ومرفق الخبر فيديوهات توثق هذه اللحظات.

لحظة اقتحام القصر الرئاسي في سريلانكا

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متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا محل إقامة الرئيس السريلانكي وانباء عن خروج الرئيس من القصر قبل دقائق من اقتحامه 🇱🇰. pic.twitter.com/EPyVjEj1cO — الاحداث العالمية (@Thereporter09) July 9, 2022

لحظة استحمام المتظاهرين في حمام السباحة بالقصر الرئاسي

لحظة وصول المتظاهرين لسرير الرئيس

وفي نفس الوقت قامت مجموعة أخرى من المتظاهرين باقتحام مقر رئيس الوزراء الخاص، وإضرام النيران به، وذلك بعد ساعات قليلة من استقالته نتيجة المظاهرات العارمة في البلاد.