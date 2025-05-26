عاجل “بالفيديو”.. ضجة كبرى للرئيس ماكرون بعد تلقيه صفعة قوية على فمة من زوجته على الهواء مباشرةً

في مشهد أثار تفاعلاً كبيراً وانتشاراً واسعاً للرئيس الفرنسي، حيث تلقى الرئيس ماكرون رئيس دولة فرنسا صفعة على فمه أمام جميع الحاضرين، الأمر الذي أحدث ضجة كبرى في فرنسا وفي العالم أجمع وعلى منصات التواصل الإجتماعي.

صفعة ماكرون على وجهه من زوجته بالطائرة

وكان الرئيس الفرنسي اليوم قد بدأ جولة رئاسية بأسيا وكان زوجته برفقته، وعقب فتح باب الطائرة وقبل نزول الرئيس ماكرون من الطائرة شوهدت يد زوجته على وجهه وفمة بصفعة قوية، وذلك لحظة وصولهما إلى فيتنام.

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وبعد تلقي ماكرون الصفعة من زوجته نزل من الطائرة وحاول أن يمسك بيدها أثناء نزولهما وذلك لاستعادة التوازن البروتوكولي إلا أن زوجته أحرجته مرة أخرى ورفضت أن تمسك بيده.

وحاولت الأليزية أن تبرر الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زوجته، وقالت في تصريح لها أنها لحظة ودية بين زوجين ومجرد شجار بسيط بينهما، وأكدت على أن الحادث لا يحمل أي دلالات سلبية.