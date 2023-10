بالفيديو| جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن توغله برياً في قطاع غزة وتنفيذ بعض المهام وقطع الإتصالات والإنترنت في القطاع بشكل كامل

ما زال جيش الإحتلال الإسرائيلي يخشى من دخول غزة برياً، على الرغم من إعلانه التوغل قليلاً ثم الإنسحاب، فهذا الجيش الذي يقول عن نفسه بأنه لا يقهر، لا يستطيع هو ولا غيره من جيوش الغرب حسم أي معركة وجهاً لوجه، وأقصى ما يفعلوه هو القصف الجوي وإحداث تدمير هائل في البنى التحتية وقتل المدنيين، وأمريكا نفسها ظلت في الصومال وأفغانستان لسنوات ولم تحسم معركتها وفي النهاية انسحبوا وتفاوضوا مع من كانوا يحاربونهم.

عاجل بالفيديو| جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن توغله برياً في قطاع غزة وتنفيذ بعض المهام وانسحابه مرة أخرى للأراضي الإسرائيلية

وجيش الإحتلال الإسرائيلي يعلم أن غزة ستكون مقبرة لجنوده لو أقدموا على دخولها برياً، فالبرغم من قوتهم العسكرية الجبّارة، إلا أن جنودهم “جبناء” ويخشون المواجهة العسكرية المباشرة، مصداقاً لقول الله تعالى “لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى”، هذا وقد أعلنت المقاومة مراراً أنهم ينتظرون لقاء العدو وجهاً لوجه على الأرض، وقد أعدوا العدة لذلك، وسوف يهزم جيش الإحتلال للمرة الثانية في حرب طوفان الأقصى حال إقدامه على الدخول لغزة برياً، وقد تلقوا تحذيرات كثيرة من خبراء إسرائيلين وأمريكيين من الدخول برياً.

فهل ستفعلها إسرائيل وتتدخل برياً، وتتحمل خسارة جديدة بخلاف الخسارة التي لحقت بها في السابع من أكتوبر، هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة،

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023