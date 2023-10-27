بالفيديو| جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن توغله برياً في قطاع غزة وتنفيذ بعض المهام وقطع الإتصالات والإنترنت في القطاع بشكل كامل

ما زال جيش الإحتلال الإسرائيلي يخشى من دخول غزة برياً، على الرغم من إعلانه التوغل قليلاً ثم الإنسحاب، فهذا الجيش الذي يقول عن نفسه بأنه لا يقهر، لا يستطيع هو ولا غيره من جيوش الغرب حسم أي معركة وجهاً لوجه، وأقصى ما يفعلوه هو القصف الجوي وإحداث تدمير هائل في البنى التحتية وقتل المدنيين، وأمريكا نفسها ظلت في الصومال وأفغانستان لسنوات ولم تحسم معركتها وفي النهاية انسحبوا وتفاوضوا مع من كانوا يحاربونهم.

عاجل بالفيديو| جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن توغله برياً في قطاع غزة وتنفيذ بعض المهام وانسحابه مرة أخرى للأراضي الإسرائيلية

هل تدخل إسرائيل غزة برياً

وجيش الإحتلال الإسرائيلي يعلم أن غزة ستكون مقبرة لجنوده لو أقدموا على دخولها برياً، فالبرغم من قوتهم العسكرية الجبّارة، إلا أن جنودهم “جبناء” ويخشون المواجهة العسكرية المباشرة، مصداقاً لقول الله تعالى “لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى”، هذا وقد أعلنت المقاومة مراراً أنهم ينتظرون لقاء العدو وجهاً لوجه على الأرض، وقد أعدوا العدة لذلك، وسوف يهزم جيش الإحتلال للمرة الثانية في حرب طوفان الأقصى حال إقدامه على الدخول لغزة برياً، وقد تلقوا تحذيرات كثيرة من خبراء إسرائيلين وأمريكيين من الدخول برياً.

فهل ستفعلها إسرائيل وتتدخل برياً، وتتحمل خسارة جديدة بخلاف الخسارة التي لحقت بها في السابع من أكتوبر، هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة،

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza. IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts. The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023

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ومنذ قليل أعلن جيش دولة الإحتلال عن توغل بعض قواتها برياً في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، ثم انسحاب القوات مرة أخرى ورجوعها سالمة.

وأضاف جيش الإحتلال الإسرائيلي أن هذا التوغل الجزئي والعودة مرة أخرى جاء في إطار الإستعدادات للحرب البرية، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته ضربت بعض الخلايا التي وصفها بـ “الإرهابية”، واستهدف بعض مواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، مؤكداً أن قواته عادت مرة أخرى للأراضي الفلسطنية المحتلة.

عاجل | منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني#حرب_غزة pic.twitter.com/wI18SsGVuy — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 27, 2023

محاولة جديدة لدخول غزة

كما أكدت كتائب القسام أن قوات الإحتلال حاولت التوغل داخل غزة عن طريق البحر، إلا أن المقاومة تصدت لهم وأجبروهم على التراجع بعد سقوط خسائر في صفوف قوات الإحتلال.

#تغطية_مباشرة – سلطات الاحتلال تقطع الاتصالات بالكامل عن #غزة، وتشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء القطاع

يمكنكم متابعة تطورات #حرب_غزة عبر قناة #الجزيرة على واتساب: https://t.co/oV6GNzGUoU https://t.co/DfQRTWRfBF — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 27, 2023

قطع الإتصالات والإنترنت عن غزة

كما قامت إسرائيل منذ قليل بقطع الإنترنت والإتصالات عن غزة بشكل كامل، مع تكثيف عملياتها الإرهابية ضد المدنيين في القطاع، حيث تقوم قوات الإحتلال بشن حملات قصف عنيفة من البر والبحر والجو في هذه الأثناء، وربما يكون هذا مقدمة للتدخل البري، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.