عاجل| بالدليل المصور.. عباس شراقي: ادعاءات إثيوبيا ساذجة بشأن الفيضان والسد العالي يستقبل مياه الفيضان ومفيض توشكى ما زال مغلقا حتى يوم 6 أكتوبر 2025

قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه الزائدة من سد النهضة عندما وصل منسوب المياه في بحيرته إلى أعلى من الحد الأقصى (641 مترا)، مما أدى إلى فيضان المياه من الممر الأوسط، وفتح أربعة بوابات من المفيض العلوي، وزيادة التفريغ حتى وصل إلى (600-776 مليون متر مكعب/ يوم) خلا الفترة من 16 حتى 30 سبتمبر 2025، واستغرق وصول هذه المياه إلى السودان من 4-6 أيام، وسجل منسوب النيل (16:52 متر في 23 سبتمبر 2025) وهو أعلى من منسوب الفيضان (16:50 متر)، واستمر الفيضان حوالي أسبوعين حتى 5 أكتوبر 2025.

وبناء على ما سبق، فقد أشار شراقي إلى أن فترة التصريف العالي من السد الإثيوبي تتطابق مع فترة الفيضان عند الخرطوم مع الأخذ في الاعتبار فترة وصول المياه رغم الإدعاءات الإثيوبية الساذجة بأن سبب الفيضان هو تغيرات مناخية وليس السد.

انخفاض تصريف سد النهضة إلى ما قبل الافتتاح

وأوضح أستاذ الموارد المائية خلال منشور له على منصة “فيسبوك”، أن معدل التصريف من سد النهضة كان قد انخفض إلى 135 مليون متر مكعب يوم 8 أكتوبر، وهذا يعادل التصريف قبل الافتتاح بعد أن كان التصريف وصل إلى ذروته في 27 سبتمبر بمقدار 776 مليون متر مكعب، على الرغم من أن الإيراد اليومي حوالي 250 مليون متر مكعب، وبالتالي فإنه هناك زيادة قليلة في كمية التخزين.

وأكد شراقي على كلامه مستدلا بأنه تم افتتاح سد النهضة رسميا يو 9 سبتمبر 2025 رغم توقف جميع التوربينات، ويدل على هذا ما يلي:

1- عدم وجود دوامات في أحواض التهدئة أمام محطات الكهرباء.

2- فتح أربعة بوابات من المفيض العلوي لتصريف أكثر من 500 مليون متر مكعب/ يوم، ولو كانت التوربينات الثلاثة عشر تعمل أو بعضها لما احتاجوا لفتح كل هذه البوابات.

3- من خلال عداد التشغيل داخل محطة الكهرباء الذي يشير إلى الصفر أثناء تفقد الرؤساء لمحطة الكهرباء يوم الاحتفال.

السد العالي ومنسوب بحيرة ناصر

وأما عن السد العالي في مصر، فقد أشار شراقي إلى أنه يستقبل مياه الفيضان من سد مروى في السودان يوم 8 أكتوبر بمعدل 600 مليون مر مكعب لاستكمال الإيراد السنوي، والمستوى مطمئن، لكن مفيض توشكى ما زال مغلقا حتى يوم 6 أكتوبر 2025، ويرتفع منسوب بحيرة ناصر بصورة طبيعية.