عاجل.. انقطاع كابلات الإنترنت الدولية في البحر الأحمر وبيان من عملاق البرمجة الأمريكي “مايكروسوفت”

أعلنت الشركة الأمريكية مايكروسوفت منذ قليل في بيان رسمي لها عن انقطاع عدد من كابلات الإنترنت الدولية في البحر الأحمر، وأكدت الشركة على تأثر العديد من عملائها على الخدمات السحابية Azure بانقطاع الخدمة وعدم سرعة الإستجابة.

كابلات الإنترنت العالمية وبيان مايكروسوفت

كما أشار بيان مايكروسوفت إلى وجود تأثر كبير في حركة البيانات التي تمر عبر الشرق الأوسط نتيجة انقطاع الكابلات البحرية، وأن تأثر الخدمة كان في البيانات القادمة من آسيا والمتجهة إلى أوروبا، وأكدت الشركة على أن الفرق الهندسية التابعة لها تعمل الآن للتخفيف من آثار هذه المشكلة وتوجيه حركة البيانات إلى مسارات بديلة.

وأضافت مايكروسوفت أن عملية إصلاح كابلات الإنترنت سوف تستغرق وقتاً طويلاً، وسيتم مراقبة الوضع على مدار الساعة والعمل على تحسين الخدمة لتقليل آثارها على العملاء، كما قامت ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية حول العالم Azure، بإعادة توجيه الخدمة عبر مسارات بديلة.

كما أن كابلات الإنترنت العالمية المتواجدة في البحر الأحمر هي شريان بالنسبة لخدمة الإنترنت، لأنها هي التي تنقل البيانات عبر القارات، والبحر الأحمر هو الممر الحيوي للإتصالات والذي يربط أفريقيا وآسيا بأوروبا، والكابلات البحرية هي عبارة عن ألياف ضوئية مضغوطة ومغلفة بأسلاك من الصلب والبلاستيك القوي، ولم يتم الكشف عن سبب انقطاع هذه الكابلات حتى الآن.