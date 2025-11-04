أخبار عالمية

عاجل| انفجار قوي جنوب غرب طهران والسلطات الإيرانية تحقق

أحمد مراد

أفادت مصادر محلية إيرانية بسماع دوي انفجار شديد بالقرب من مبنى بلدية رباط كريم جنوب غرب العاصمة طهران، فيما أكد حاكم المدينة آقاعليخاني أن التحقيقات لا زالت جارية لكشف ملابسات هذا الانفجار، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

وأكد مسؤولون إيرانيون أن قوات الإغاثة والدفاع المدني حضروا إلى مكان الانفجار فور وقوعه، مشيرا إلى أن المنطقة تم تأمينها بالكامل، كما تعمل جميع الأطقم الفنية الآن على دراسة الأبعاد وراء الحادث ليتم الإعلان في أسرع وقت ممكن نتائج التحقيقات.

وكان الانفجار شديد جدا، وسمع في وسط المدينة، ولم يستبعد حاكم المدينة أن يكون الانفجار حدث بسبب مواد متفجرة صغيرة.

وأثار الانفجار حالة من الذعر بين السكان في بلدية رباط كريم، وتواجدت قوات الأمن بكثافة شديدة من أجل الوقوف على أسباب الحادث الذي لم ينجم عنه حتى الآن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


