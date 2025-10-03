عاجل.. انفجارات ونيران ضخمة في أكبر مصافي النفط الأمريكية بولاية كاليفورنيا

شهدت مصفاة النفط الأمريكية شيفرون إل سيغوندو التي تقع في ولاية كاليفورنيا حريقاً ضخماً اليوم سيؤدي إلى خروجها من الخدمة، ووفق شهود عيان، فإنه تم سماع دوي انفجارات قوية قبل اشتعال النيران بمصفاة النفط.

نيران وانفجارت بمصفاة نفط أمريكية

وتعد مصفاة إل سيغوندو الأمريكية هي أكبر مصافي النفط التي تقع في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت ألسنة اللهب على بُعد أميال كثيرة من مصفاة النفط، وشوهدت ألسنة اللهب الكثيفة تتصاعد من المصفاة الأكبر في أمريكا والتي تنتج ما يزيد عن 276 ألف برميل يومياً.

واللافت في هذا الأمر، أن حادث النيران التي التهمت أكبر مصافي النفط الأمريكية، يأتي عقب تهديدات من جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية باستهداف شركات النفط الأمريكية، واعتبرتها أهداف مشروعة في ظل الصراع بينها وبين واشنطن.

وبالرغم من أن سلطات التحقيق الأمريكية لم تربط الحادث بالتهديدات التي أطلقها الحوثي، إلا أنه يوجد مخاوف أمريكية فعلية تتعلق بأمن منشآت الطاقة في أمريكا.