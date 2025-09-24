عاجل.. انفجارات عنيفة ومفاجئة تهز إيلات الإسرائيلية الآن وتصاعد كثيف للأدخنة وإصابات بالعشرات

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ قليل أن طائرة مسيرة انتحارية نجحت في الوصول إلى أماكن حيوية سياحية بمدينة إيلات الإسرائيلية، مما أدى إلى حدوث انفجارات كبيرة بأماكن حيوية وتصاعد لألسنة اللهب والأدخنة من مكان سقوط المسيرة، وشوهد الآلاف من المستوطنين اليهود يهرعون إلى الملاجئ.

طائرة مسيرة تستهدف إيلات

ووفق القناة 13 العبرية فإن الدفاع الجوي الإسرائيلي والقبة الحديدية وطائرات سلاح الجو الإسرائيلي فشلوا جميعاً في إسقاط الطائرة، وذلك لأن الطائرة المسيرة كانت تطير على ارتفاع منخفض جداً، الأمر الذي صعّب رصدها واستهدافها، كما وقعت خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين، وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى أن أعداد الإصابات تعدت الـ22 إصابة حتى الآن.

اقرأ معنا أيضاً:

كما أكد الإعلام الإسرائيلي على أن مصدر الطائرة المسيرة هو اليمن، ويبدو أن جماعة أنصار الله اليمنية طورت طائرات مسيرة شبه شبحية يصعب رصدها واستهدافها من الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.