أخبار عالمية

عاجل.. انفجارات عنيفة ومفاجئة تهز إيلات الإسرائيلية الآن وتصاعد كثيف للأدخنة وإصابات بالعشرات

سيد عطية

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ قليل أن طائرة مسيرة انتحارية نجحت في الوصول إلى أماكن حيوية سياحية بمدينة إيلات الإسرائيلية، مما أدى إلى حدوث انفجارات كبيرة بأماكن حيوية وتصاعد لألسنة اللهب والأدخنة من مكان سقوط المسيرة، وشوهد الآلاف من المستوطنين اليهود يهرعون إلى الملاجئ.

عاجل.. انفجارات تهز إيلات الإسرائيلية منذ قليل وتصاعد كثيف للأدخنة وعدد كبير من الإصابات 

طائرة مسيرة تستهدف إيلات

ووفق القناة 13 العبرية فإن الدفاع الجوي الإسرائيلي والقبة الحديدية وطائرات سلاح الجو الإسرائيلي فشلوا جميعاً في إسقاط الطائرة، وذلك لأن الطائرة المسيرة كانت تطير على ارتفاع منخفض جداً، الأمر الذي صعّب رصدها واستهدافها، كما وقعت خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين، وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى أن أعداد الإصابات تعدت الـ22 إصابة حتى الآن.

اقرأ معنا أيضاً:

كما أكد الإعلام الإسرائيلي على أن مصدر الطائرة المسيرة هو اليمن، ويبدو أن جماعة أنصار الله اليمنية طورت طائرات مسيرة شبه شبحية يصعب رصدها واستهدافها من الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.