عاجل| انطلاق أكبر مظاهرة في تاريخ استراليا دعمًا لغزة ورفضًا لإبادة شعبها وتجويعه

انطلقت اليوم الأحد أكبر مظاهرة في تاريخ استراليا بمشاركة من مئات الآلاف للتنديد بما يحدث في قطاع غزة، ودعمًا لشعبها الذي يعاني التجويع والإبادة الجماعية منذ ما يقرب من عامين.

خرجوا من 40 منطقة

مسيرات اليوم خرجت بما يقرب من 40 مظاهرة حاشدة من كافة أنحاء استراليا، لتنضم للحشود الهائلة بالعاصمة والمدن الكبيرة مثل سيدني وبرزبين وملبورن، فيما أعلنت بعض المنظمات أن الأعداد تجاوزت 350 ألف مشارك طالبوا جميعًا بالتدخل لإنهاء الإبادة الجماعية وفك الحصار عن أكثر من 2 مليون إنسان بالقطاع.

كما طالب المتظاهرين حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويهتفون “فلسطين حرة”.

يذكر أن العلاقات الأسترالية الإسرائيلية تشهد توترات غير مسبوقة منذ إعلان الحكومة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، لتنضم بذلك لكل من فرنسا وبريطانيا وكندا.

وكانت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة قد أعلنا بشكل رسمي دخول غزة في مجاعة طاحنة، وحذرت من موت جماعي للمئات من السكان إذا لم يتم فتح المعابر وفك الحصار عن سكانها، وإدخال مقومات الحياة التي حرمتها منه قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء الحرب.